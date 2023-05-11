На півдні процвітає мародерство окупантів: награбоване можуть вивезти через порт Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Чергове вантажне судно, прибуле 7 травня до порту міста Бердянськ у Запорізькій області, російські загарбники, імовірно, використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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«З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями», - написала Маляр.
За її словами, крадуть переважно майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення.
«Зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам'янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян», - повідомила Маляр.
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Вона зазначила, що в Енергодарі в нічний час доби з території приватного підприємства “Електропівденмонтаж-10” було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.
Маляр повідомила, що також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.
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«Ймовірно, прибуле 7 травня до порту міста Бердянськ чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму», - написала Маляр.