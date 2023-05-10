Окупанти в Енергодарі повністю розграбували усі міські медичні установи - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Російські окупанти в Енергодарі повністю розграбували усі міські медичні установи. Все медичне обладнання вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
«Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. В Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що під прикриттям евакуації населення російські окупанти хочуть влаштувати військові бази. У Мелітополі зрадники вивозять речі, палять документи та тікають у Крим.