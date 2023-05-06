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Окупанти палять документи у Мелітополі і тікають до Криму - Федоров

Окупанти палять документи у Мелітополі і тікають до Криму - Федоров

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Під прикриттям евакуації населення російські окупанти хочуть влаштувати військові бази. У Мелітополі зрадники вивозять речі, палять документи та тікають у Крим. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на окупованій території Запорізької області, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, окупанти планують «тимчасово перемістити» близько 70 тисяч жителів з 18 населених пунктів вздовж лінії фронту. Прикриваються піклуванням про цивільних, насправді в очікуванні контрнаступу хочуть влаштувати там військові бази. З його слів:

  • Підготовка до евакуації йшла понад два тижні;
  • Примусово переміщують поки що тільки дітей;
  • Охочих вивозять автобусами навіть вночі.

Цитата

"До евакуації готуються і окупанти в південній частині області. У Мелітополі вивозять комп’ютери і палять документи. Зрадники терміново відправляються «у відрядження» в Крим чи в континентальну росію. Є загроза мародерства – у Крим вже йдуть колони вантажівок, імовірно, з награбованим майном", - повідомив мер Мелітополя.

"Ще раз звертаюся до жителів окупованого Півдня: бережіть себе, не віддавайте дітей ворогу, а за можливості самостійно виїжджайте з окупації! Все буде Україна", - додав Федоров.

Доповнення

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фото так званого наказу окупаційної влади, згідно з яким планується “тимчасове переміщення” жителів населених пунктів Тимошівки, Смирнівки, Тарасівки, Орлянське, Молочанська, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

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