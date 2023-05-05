На Запоріжжі окупанти готують "жест доброї волі"? Із Бердянська відправили понад 40 автобусів для "евакуації" дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Так звана адміністрація окупованих територій Запорізької області відправила з Бердянська 40 "евакуаційних" автобусів, які повинні були забрати українських дітей з 12 населених пунктів. Однак автобуси повертаються майже пустими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на “евакуацію” дітей 40 автобусів. За планом “евакуація” дітей мала відбуватись із населених пунктів Запорізької області: Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Комиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенка, Розівка, Шевченкове, Андріївка, Тимошівка. Місцеві неохоче віддають дітей на “евакуацію”, тому автобуси повертаються майже пустими", - повідомив Андрющенко
Деталі
За словами радника мера Маріуполя, в першій половині дня по трасі Маріуполь - Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5-8 штук в супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Нікольського Маріупольського району так само в супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуса. Два порожніх, два з цивільними.
"Подібне відбувалось на Херсонщині перед “жестом доброї волі”, - додав Андрющенко.
Доповнення
Як раніше повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, купанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній". За його словами в очікуванні контрнаступу так звана місцева адміністрація навіть заборонила продаж усіх спиртних напоїв окрім пива на три місяці, щоб припинити пияцтво серед російськиї військових.
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