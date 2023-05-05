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На Запоріжжі окупанти готують "жест доброї волі"? Із Бердянська відправили понад 40 автобусів для "евакуації" дітей

На Запоріжжі окупанти готують "жест доброї волі"? Із Бердянська відправили понад 40 автобусів для "евакуації" дітей

Київ • УНН

 • 3032846 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Так звана адміністрація окупованих територій Запорізької області відправила з Бердянська 40 "евакуаційних" автобусів, які повинні були забрати українських дітей з 12 населених пунктів. Однак автобуси повертаються майже пустими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН

Цитата

"Сьогодні окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на “евакуацію” дітей 40 автобусів. За планом “евакуація” дітей мала відбуватись із населених пунктів Запорізької області: Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Комиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенка, Розівка, Шевченкове, Андріївка, Тимошівка. Місцеві неохоче віддають дітей на “евакуацію”, тому автобуси повертаються майже пустими", - повідомив Андрющенко

Деталі

За словами радника мера Маріуполя, в першій половині дня по трасі Маріуполь - Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5-8 штук в супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Нікольського Маріупольського району так само в супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуса. Два порожніх, два з цивільними.

"Подібне відбувалось на Херсонщині перед “жестом доброї волі”, - додав Андрющенко.

Доповнення

Як раніше повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, купанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній". За його словами в очікуванні контрнаступу так звана місцева адміністрація навіть заборонила продаж усіх спиртних напоїв окрім пива на три місяці, щоб припинити пияцтво серед російськиї військових.

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