"Битву за окуповані території можна і пропити": окупанти на Запоріжчині оголосили "сухий закон"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На тимчасово окупанованій території Запорізької області так звана місцева адміністрація заборонила продаж усіх спиртних напоїв окрім пива на три місяці, щоб припинити пияцтво серед російськиї військових. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, пише УНН.
Деталі
За словами Федорова, колаборант з Мелітополя балицький, який проголосив себе губернатором Запорізької області, видав так званий указ, згідно якого на три міясці з продажу повинні бути виключені будь-які спиртні напої, окрім пива, за його порушення підприємцям погрожують шаленими штрафами.
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"рашисти на окупованих територіях так бояться контрнаступу, що від сьогодні заборонили продаж міцного алкоголю. Бо битву за ТОТ можна і пропити. Насправді ж, окупанти фактично заборонили пити своїм військовим, яких на ТОТ вже більше, ніж цивільних. Бо ж "друга армія" прославилась лише рекордами з пияцтва. Втім, сухий закон рашистам навряд чи допоможе. Хіба що контрнаступ не просплять", - повідомив Іван Федоров.
Доповнення
Як раніше інформував мер Мелітополя, місцеві жителі Пологів, Токмака та Молочанська, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це «обострєнієм на лініі боєстолкновєній.
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