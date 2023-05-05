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"Сражение за оккупированные территории можно и пропить": оккупанты на Запорожье объявили "сухой закон" - Федоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. На временно оккупированной территории Запорожской области, так называемая местная администрация запретила продажу всех спиртных напитков кроме пива на три месяца, чтобы прекратить пьянство среди российских военных. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Федорова, коллаборант из Мелитополя балицкий, провозгласивший себя губернатором Запорожской области, издал так называемый указ, согласно которого на три месяца из продажи должны быть исключены любые спиртные напитки, кроме пива, за его нарушение предпринимателям угрожают бешеными штрафами.

Цитата

"рашисты на оккупированных территориях так боятся контрнаступления, что с сегодняшнего дня запретили продажу крепкого алкоголя. Потому что битву за ВОТ можно и пропить. На самом деле, оккупанты фактически запретили пить своим военным, которых на ВОТ уже больше, чем гражданских. Ведь "вторая армия" прославилась только рекордами по пьянству. Впрочем, сухой закон рашистам вряд ли поможет. Разве что контрнаступление не проспят", - сообщил Федоров.

Дополнение

Как ранее информировал мэр Мелитополя, местные жители Пологов, Токмака и Молочанска, что на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщают, что оккупанты срочно организовывают эвакуацию населения в Бердянск, обуславливая это «обострением на линии боестолкновений.

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