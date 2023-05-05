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Пояснюють "обострєнієм": окупанти терміново організовують евакуацію до Бердянська - Федоров

Пояснюють "обострєнієм": окупанти терміново організовують евакуацію до Бердянська - Федоров

Київ • УНН

 • 1791232 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. У трьох населених пунктах тимчасово зайнятої території Запорізької області росіяни оголосили примусову термінову евакуацію до Бердянська. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає УНН.

Цитата

"Місцеві жителі Пологів, Токмака та Молочанська повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це «обострєнієм на лініі боєстолкновєній. Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі і дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили", - повідомив Іван Федоров.

Доповнення

Як раніше повідомляв Іван Федоров, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області колаборанти розробляють план, як діяти під час контрнаступу Збройних Сил України та готуються до евакуації. За його словами, наразі в Мелітополі Запорізької області окупаційних військ за кількістю більше, ніж цивільного населення. Окрім того, навколо міста російські загарбники створюють військові полігони. Міський голова Мелітополя зазначив, що ворог розсилає СМС, як діяти під час контрнаступу ЗСУ.

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