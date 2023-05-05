Объясняют "обострением": оккупанты срочно организовывают эвакуацию в Бердянск - Федоров

Цитата

"Местные жители Пологов, Токмака и Молочанска сообщают, что оккупанты срочно организовывают эвакуацию населения в Бердянск, обуславливая это "обострением на линии боестолкновений". Настораживает, что в очередной раз принудительно хотят эвакуировать в том числе и детей. Как их приходится потом разыскивать по всей эрефии, мы уже видели", - сообщил Иван Федоров.

Дополнение

Как ранее сообщал Иван Федоров, в временно оккупированном Мелитополе Запорожской области коллаборанты разрабатывают план, как действовать во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины и готовятся к эвакуации. По его словам, сейчас в Мелитополе Запорожской области оккупационных войск по количеству больше, чем гражданского населения. Кроме того, вокруг города российские захватчики создают военные полигоны. Городской голова Мелитополя отметил, что враг рассылает СМС, как действовать во время контрнаступления ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в Мелитополе продолжают терроризировать местных жителей – мэр