депортація росією українських дітей: Лубінець розповів, що російська сторона не надає жодної інформації і видає свої документи

ukru
10:29 • 34103 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 56822 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 71543 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 103939 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 306299 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 406422 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 323788 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352490 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310227 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224425 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 79868 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 76575 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 67507 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 76070 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 73832 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 34000 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 103898 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 421856 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 562667 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 593370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 10986 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 31935 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 73832 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 215128 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 406406 перегляди
Актуальне
депортація росією українських дітей: Лубінець розповів, що російська сторона не надає жодної інформації і видає свої документи

депортація росією українських дітей: Лубінець розповів, що російська сторона не надає жодної інформації і видає свої документи

Київ • УНН

 • 1159956 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. З майже 20 тисяч викрадених окупантами дітей додому повернулись 364. російська сторона забирає в них українські документи, видаючи натомість свої, зі зміненими даними, це їм дозволяє ігнорувати запити України через "помилки". Жодної інформації щодо українських дітей, зі своєї сторони, рф ніколи не надавала, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, пише УНН.

Наразі, за попереднім аналізом, депортовано 19 336 дітей, повідомив Лубінець. Передусім рф забирає українські документи – свідоцтво про народження, якщо дитина має таке, і видає російське. Це робиться для того, щоб фактично змінити інформацію.

Цитата

"Бо в наших свідоцтвах про народження написано прізвище, ім'я, по батькові українською мовою, які іноді відрізняються від російського варіанту. Вони схожі у вимові, але не тотожні. Українською мовою моє ім'я звучить як «Дмитро», хлопчика теж звуть «Дмитро». Коли ми направили запит – росія відповіла, що в них немає хлопчика «Дмитра». Ми направили запит чи є в них хлопчик «Дмітрій» і вони сказали, «так, Дмітрій єсть». Потім ми кілька разів надсилали запит, коли остаточно зрозуміли, як вони написали прізвище та ім'я, по батькові, але знову ж таки, нам дитину не повернули. Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають. Ні де, ні в яких умовах вони перебувають", - розповів Лубінець.

Деталі

За словами Омбудсмена, дітей одразу розприділяють по сім'ях. Які охоче їх забирають через кошти, що їм за це виділяє російський держбюджет.

"Таке враження, що для них це «нічого особистого, тільки бізнес». Вони на українських дітях заробляють", - пояснює Лубінець.

"Я вам розкажу про хлопчика, якого ми повернули. Його ім'я Сергій. Його затримали біля Маріуполя, у нього вмерла мама і був вбитий батько. Коли його затримали, йому сказали, що відвезуть в Донецьк, а потім на територію рф для того, щоб повернутись на свою історичну Батьківщину. Він сказав: "у мене рідна сестра в Запоріжжі, я хочу туди". Вони сказали: "нам не цікаво, хто в тебе, де є" - це приблизна відповідь всім дітям. Його відвезли в Донецьк, де тримали військові. Після цього сформували групу дітей і вивезли на територію рф. І це робили військові російської армії. В ростов прилетів військовий літак. Чому я це підкреслюю, тому що в примусовій депортації українських дітей на ТОТ безпосередню участь беруть військові російської армії", - розповів Лубінець.

У ростові, як зазначив Омбудсмен, уже були в тому числі цивільні. львова-бєлова, з його слів, безпосередньо взяла цю групу дітей і привезла їх в москву. Після цього їх використали в пропагандистських роликах, де вони повинні були дякувати російським військовим, а потім розподілили в сім'ї.

"Коли Сергій прибув в таку сім'ю, виявилось, що там окрім нього вже четверо дітей. Свої, всиновлені. Але умов для проживання цих чотирьох вже не було. За його словами, з ним не спілкувались. Жодного разу не запитали, чи йому щось треба. Я не буду торкатись подробиць, як ми його повертали. Він повернувся до нас на День Святого Миколая. У Києві вже було досить прохолодно. Він був просто у спортивному костюмі. Коли я в нього запитав: "чого ти так легко вдягнений?", він відповів, що це одяг, який в нього був з того ще часу, до депортації. Він розповів, як йому дали російське свідоцтво про народження і намагались змінити інформацію в ньому", - розповів Лубінець.

Станом на сьогодні Україні вдалось повернути 364 дитини. Кожен з них є прямим свідком того, що рф вчиняє саме геноцид, сказав Омбудсмен. І нагадав при цьомц, що одне з визначень геноциду - примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу.

"росія каже: ви всі - росіяни, використовуйте тільки російську мову і взагалі ніколи українцями не були, бо української нації ніколи не було, як і Української держави. Тому це прямий злочин", - зазначає Уповноважений Верховної Ради з прав людини

За його словами, відпрацьовується кілька варіантів повернення дітей із залученням Ватикану. Це не основний план і Омбудсмен відмовився його публічно озвучувати, але висловив сподівання, що в найближчій час зможе показати результати, "коли почнуть повертатись українські діти".

"Я не знаю, про яку кількість ми зараз кажемо. Напрацьований варіант дозволяє повертати дітей, у яких є будь-які родичі на території України, та паралельно формуємо списки дітей-сиріт. Для нас принципово повернути кожну українську дитину", - підкреслив Омбудсмен.

За його словами, видача росією паспортів дітям жодним чином не впливає на позицію України повернути їх додому.

"Наша принципова позиція повернути всіх дітей, якщо дитина захоче повернутись назад до росії – це буде її свідомий вибір. Але поки ми не повернемо – ми не можемо підтвердити бажання дитини там залишатись", - додав Лубінець.

Доповнення

30 березня на засіданні Постійної ради ОБСЄ 45 держав-учасниць ОБСЄ у співпраці з Україною офіційно оголосили про ініціювання третього Московського механізму ОБСЄ у контексті російської агресії, який, зосереджений суто на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до рф, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в росії, а також їх насильницьким переміщенням росією у рамках ТОТ України. Висновки зможуть використати у межах національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності.

У звіті ОБСЄ щодо депортацій українських дітей експерти висловили занепокоєння можливим порушенням прав дітей, приниженням їхньої гідності, навіть аж до катувань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Висновки переконливі": Кулеба привітав звіт ОБСЄ щодо викрадення росією українських дітей

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98