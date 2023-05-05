депортація росією українських дітей: Лубінець розповів, що російська сторона не надає жодної інформації і видає свої документи

Наразі, за попереднім аналізом, депортовано 19 336 дітей, повідомив Лубінець. Передусім рф забирає українські документи – свідоцтво про народження, якщо дитина має таке, і видає російське. Це робиться для того, щоб фактично змінити інформацію.

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"Бо в наших свідоцтвах про народження написано прізвище, ім'я, по батькові українською мовою, які іноді відрізняються від російського варіанту. Вони схожі у вимові, але не тотожні. Українською мовою моє ім'я звучить як «Дмитро», хлопчика теж звуть «Дмитро». Коли ми направили запит – росія відповіла, що в них немає хлопчика «Дмитра». Ми направили запит чи є в них хлопчик «Дмітрій» і вони сказали, «так, Дмітрій єсть». Потім ми кілька разів надсилали запит, коли остаточно зрозуміли, як вони написали прізвище та ім'я, по батькові, але знову ж таки, нам дитину не повернули. Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають. Ні де, ні в яких умовах вони перебувають", - розповів Лубінець.

Деталі

За словами Омбудсмена, дітей одразу розприділяють по сім'ях. Які охоче їх забирають через кошти, що їм за це виділяє російський держбюджет.

"Таке враження, що для них це «нічого особистого, тільки бізнес». Вони на українських дітях заробляють", - пояснює Лубінець.

"Я вам розкажу про хлопчика, якого ми повернули. Його ім'я Сергій. Його затримали біля Маріуполя, у нього вмерла мама і був вбитий батько. Коли його затримали, йому сказали, що відвезуть в Донецьк, а потім на територію рф для того, щоб повернутись на свою історичну Батьківщину. Він сказав: "у мене рідна сестра в Запоріжжі, я хочу туди". Вони сказали: "нам не цікаво, хто в тебе, де є" - це приблизна відповідь всім дітям. Його відвезли в Донецьк, де тримали військові. Після цього сформували групу дітей і вивезли на територію рф. І це робили військові російської армії. В ростов прилетів військовий літак. Чому я це підкреслюю, тому що в примусовій депортації українських дітей на ТОТ безпосередню участь беруть військові російської армії", - розповів Лубінець.

У ростові, як зазначив Омбудсмен, уже були в тому числі цивільні. львова-бєлова, з його слів, безпосередньо взяла цю групу дітей і привезла їх в москву. Після цього їх використали в пропагандистських роликах, де вони повинні були дякувати російським військовим, а потім розподілили в сім'ї.

"Коли Сергій прибув в таку сім'ю, виявилось, що там окрім нього вже четверо дітей. Свої, всиновлені. Але умов для проживання цих чотирьох вже не було. За його словами, з ним не спілкувались. Жодного разу не запитали, чи йому щось треба. Я не буду торкатись подробиць, як ми його повертали. Він повернувся до нас на День Святого Миколая. У Києві вже було досить прохолодно. Він був просто у спортивному костюмі. Коли я в нього запитав: "чого ти так легко вдягнений?", він відповів, що це одяг, який в нього був з того ще часу, до депортації. Він розповів, як йому дали російське свідоцтво про народження і намагались змінити інформацію в ньому", - розповів Лубінець.

Станом на сьогодні Україні вдалось повернути 364 дитини. Кожен з них є прямим свідком того, що рф вчиняє саме геноцид, сказав Омбудсмен. І нагадав при цьомц, що одне з визначень геноциду - примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу.

"росія каже: ви всі - росіяни, використовуйте тільки російську мову і взагалі ніколи українцями не були, бо української нації ніколи не було, як і Української держави. Тому це прямий злочин", - зазначає Уповноважений Верховної Ради з прав людини

За його словами, відпрацьовується кілька варіантів повернення дітей із залученням Ватикану. Це не основний план і Омбудсмен відмовився його публічно озвучувати, але висловив сподівання, що в найближчій час зможе показати результати, "коли почнуть повертатись українські діти".

"Я не знаю, про яку кількість ми зараз кажемо. Напрацьований варіант дозволяє повертати дітей, у яких є будь-які родичі на території України, та паралельно формуємо списки дітей-сиріт. Для нас принципово повернути кожну українську дитину", - підкреслив Омбудсмен.

За його словами, видача росією паспортів дітям жодним чином не впливає на позицію України повернути їх додому.

"Наша принципова позиція повернути всіх дітей, якщо дитина захоче повернутись назад до росії – це буде її свідомий вибір. Але поки ми не повернемо – ми не можемо підтвердити бажання дитини там залишатись", - додав Лубінець.

Доповнення

30 березня на засіданні Постійної ради ОБСЄ 45 держав-учасниць ОБСЄ у співпраці з Україною офіційно оголосили про ініціювання третього Московського механізму ОБСЄ у контексті російської агресії, який, зосереджений суто на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до рф, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в росії, а також їх насильницьким переміщенням росією у рамках ТОТ України. Висновки зможуть використати у межах національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності.

У звіті ОБСЄ щодо депортацій українських дітей експерти висловили занепокоєння можливим порушенням прав дітей, приниженням їхньої гідності, навіть аж до катувань.

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