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депортация россией украинских детей: Лубинец рассказал, что российская сторона не предоставляет никакой информации и выдает свои документы

депортация россией украинских детей: Лубинец рассказал, что российская сторона не предоставляет никакой информации и выдает свои документы

Киев • УНН

 • 1159949 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Из почти 20 тысяч похищенных оккупантами детей домой вернулись 364. российская сторона забирает у них украинские документы, выдавая взамен свои, с измененными данными, это им позволяет игнорировать запросы Украины из-за "ошибок". Никакой информации относительно украинских детей, со своей стороны, рф никогда не предоставляла, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, пишет УНН.

В настоящее время, по предварительному анализу, депортировано 19 336 детей, сообщил Лубинец. В первую очередь рф забирает украинские документы – свидетельство о рождении, если ребенок имеет такое, и выдает российское. Это делается для того, чтобы фактически изменить информацию.

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"Потому что в наших свидетельствах о рождении написаны фамилия, имя, отчество на украинском языке, которые иногда отличаются от российского варианта. Они похожи в произношении, но не тождественны. На украинском языке мое имя звучит как «Дмитро», мальчика тоже зовут «Дмитро». Когда мы направили запрос – россия ответила, что у них нет мальчика «Дмитра». Мы направили запрос есть ли у них мальчик «Дмитрий» и они сказали, «да, Дмитрий есть». Потом мы несколько раз отправляли запрос, когда окончательно поняли, как они написали фамилию и отчество, но опять же, нам ребенка не вернули. Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр. Ни по усыновленным, ни по детям, которые там находятся. Ни где, ни в каких условиях они находятся", - рассказал Лубинец.

По словам Омбудсмена, детей сразу распределяют по семьям. Которые охотно их забирают из-за средств, выделяемых из российского госбюджета.

"Такое впечатление, что для них это «ничего личного, только бизнес». Они на украинских детях зарабатывают", - объясняет Лубинец.

"Я вам расскажу о мальчике, которого мы вернули. Его имя Сергей. Его задержали возле Мариуполя, у него умерла мама и был убит отец. Когда его задержали, ему сказали, что отвезут в Донецк, а затем на территорию рф для того, чтобы вернуться на свою историческую Родину. Он сказал: "у меня родная сестра в Запорожье, я хочу туда." Они сказали: "нам не интересно, кто у тебя, где есть" - это примерный ответ всем детям. Его отвезли в Донецк, где держали военные. После этого сформировали группу детей и вывезли на территорию рф. И это делали военные российской армии. В ростов прилетел военный самолет. Почему я это подчеркиваю, потому что в принудительной депортации украинских детей на ВОТ непосредственное участие принимают военные российской армии", - рассказал Лубинец.

В ростове, как отметил Омбудсмен, уже были в том числе гражданские. львова-белова, с его слова, непосредственно взяла эту группу детей и привезла их в москву. После этого их использовали в пропагандистских роликах, где они должны были благодарить российских военных, а затем распределили в семьи.

"Когда Сергей прибыл в такую семью, оказалось, что там кроме него уже четверо детей. Своих, усыновленных. Но условий для проживания этих четырех уже не было. По его словам, с ним не общались. Ни разу не спросили, нужно ли ему что-то. Я не буду касаться подробностей, как мы его возвращали. Он вернулся к нам в День Святого Николая. В Киеве уже было довольно прохладно. Он был просто в спортивном костюме. Когда я у него спросил: "почему ты так легко одет?", он ответил, что это одежда, которая у него была с того еще времени, до депортации. Он рассказал, как ему дали российское свидетельство о рождении и пытались изменить информацию в нем", - рассказал Лубинец.

По состоянию на сегодня Украине удалось вернуть 364 ребенка. Каждый из них является прямым свидетелем того, что рф совершает именно геноцид, сказал Омбудсмен. И напомнил, что одно из определений геноцида - принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую.

"россия говорит: вы все - русские, используйте только русский язык и вообще никогда украинцами не были, потому что украинской нации никогда не было, как и Украинского государства. Поэтому это прямое преступление", - отмечает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

По его словам, отрабатывается несколько вариантов возвращения детей с привлечением Ватикана. Это не основной план, и Омбудсмен отказался его публично озвучивать, но выразил надежду, что в ближайшее время сможет показать результаты "когда начнут возвращаться украинские дети".

"Я не знаю, о каком количестве мы сейчас говорим. Наработанный вариант позволяет возвращать детей, у которых есть какие-либо родственники на территории Украины, и параллельно формируем списки детей-сирот. Для нас принципиально вернуть каждого украинского ребенка", - подчеркнул Омбудсмен.

По его словам, выдача россией паспортов детям никоим образом не влияет на позицию Украины вернуть их домой.

"Наша принципиальная позиция - вернуть всех детей, если ребенок захочет вернуться назад в россию – это будет его сознательный выбор. Но пока мы не вернем – мы не можем подтвердить желание ребенка там оставаться", - добавил Лубинец.

Дополнение

30 марта на заседании Постоянного совета ОБСЕ 45 государств-участников ОБСЕ в сотрудничестве с Украиной официально объявили об инициировании третьего Московского механизма ОБСЕ в контексте российской агрессии, который, сосредоточен сугубо на проблематике депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в рф, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в россии, а также их насильственным перемещением россией в рамках ВОТ Украины. Выводы смогут использовать в рамках национальных и международных механизмов привлечения к ответственности.

В отчете ОБСЕ по депортации украинских детей эксперты выразили обеспокоенность возможным нарушением прав детей, унижением их достоинства, вплоть до пыток.

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