На Запорожье оккупанты готовят "жест доброй воли"? Из Бердянска отправили более 40 автобусов для "эвакуации" детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Так называемая администрация оккупированных территорий Запорожской области отправила из Бердянска 40 "эвакуационных" автобусов, которые должны были забрать украинских детей из 12 населенных пунктов. Однако автобусы возвращаются почти пустыми. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня оккупационные власти Запорожья отправили из Бердянска на “эвакуацию” детей 40 автобусов. По плану “эвакуация” детей должна была происходить из населенных пунктов Запорожской области: Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенка, Розовка, Шевченково, Андреевка, Тимошовка. Местные неохотно отдают детей на “эвакуацию”, поэтому автобусы возвращаются почти пустыми", - сообщил Андрющенко
Детали
По словам советника мэра Мариуполя, в первой половине дня по трассе Мариуполь - Запорожье прошло пять колонн автобусов по 5-8 штук в сопровождении военных оккупантов. Около 15:00 возле с. Никольского Мариупольского района так же в сопровождении военных обратно зафиксировано 4 автобуса. Два пустых, два с гражданскими.
"Подобное происходило на Херсонщине перед “жестом доброй воли", -добавил Андрющенко.
Дополнение
Как ранее сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, купанты срочно организовывают эвакуацию населения в Бердянск, обуславливая это "обострением на линии боестолкновений". По его словам, в ожидании контрнаступления так называемая местная администрация даже запретила продажу всех спиртных напитков кроме пива на три месяца, чтобы прекратить пьянство среди российских военных.
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