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Оккупанты жгут документы в Мелитополе и убегают в Крым - Федоров

Оккупанты жгут документы в Мелитополе и убегают в Крым - Федоров

Киев • УНН

 • 1731028 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Под прикрытием эвакуации населения российские оккупанты хотят обустроить военные базы. В Мелитополе предатели вывозят вещи, жгут документы и убегают в Крым. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал о ситуации на оккупированной территории Запорожской области, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, оккупанты планируют «временно переместить» около 70 тысяч жителей из 18 населенных пунктов вдоль линии фронта. Прикрываются заботой о гражданских, на самом деле в ожидании контрнаступления хотят обуустроить там военные базы. С его слов:

  • Подготовка к эвакуации шла более двух недель;
  • Принудительно перемещают пока только детей;
  • Желающих вывозят автобусами даже ночью.

Цитата

"К эвакуации готовятся и оккупанты в южной части области. В Мелитополе вывозят компьютеры и жгут документы. Предатели срочно отправляются «в командировки» в Крым или континентальную россию. Есть угроза мародерства – в Крым уже идут колонны грузовиков вероятно с награбленным имуществом", - сообщил мэр Мелитополя.

"Еще раз обращаюсь к жителям оккупированного Юга: берегите себя, не отдавайте детей врагу, а по возможности самостоятельно выезжайте из оккупации! Все будет Украина", - добавил Федоров.

Дополнение

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фото так называемого приказа оккупационных властей, согласно которому планируется “временное перемещение” жителей населенных пунктов Тимошевки, Смирновки, Тарасовки, Орлянское, Молочанское, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Запорожье оккупанты готовят "жест доброй воли"? Из Бердянска отправили более 40 автобусов для "эвакуации" детей

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