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Окупанти хочуть "евакуювати" до Бердянська 70 тисяч українців

Окупанти хочуть "евакуювати" до Бердянська 70 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Так звана адміністрація тимчасово окупованих територій Запорізької області планує евакуювати до Бердянська 70 тисяч українців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

"Приблизно 70 тисяч українців на "евакуацію" в Бердянськ. Йой. Цікаво, а де там всіх теоретично можно розмістити, якщо значна кількість баз відпочинку вже зайнята, мабуть, окупантами? Маріуполь, готуємось зустрічати евакуйованих?" - написав радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко в Telegram.

Деталі

Андрющенко оприлюднив фото так званого наказу окупаційної влади, згідно з яким планується “тимчасове переміщення” жителів населених пунктів Тимошівки, Смирнівки, Тарасівки, Орлянське, Молочанська, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

"Від авторів “Паники нет”", - прокоментував світлину Андрющенко.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН з посиланням на Андрющенка, сьогодні окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на “евакуацію” дітей 40 автобусів. За планом, “евакуація” дітей мала відбуватись із населених пунктів Запорізької області: Тимошівка, Смирнівка, Орлянське, Тарасівка, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Пологи, Василівка, Велика Білозерка, Дніпророудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Кінські Роздори, Розівка. За словами радника мера Маріуполя, місцеві неохоче віддають дітей на “евакуацію”, тому автобуси повертаються майже пустими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пояснюють "обострєнієм": окупанти терміново організовують евакуацію до Бердянська - Федоров

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