Окупанти хочуть "евакуювати" до Бердянська 70 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Так звана адміністрація тимчасово окупованих територій Запорізької області планує евакуювати до Бердянська 70 тисяч українців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Приблизно 70 тисяч українців на "евакуацію" в Бердянськ. Йой. Цікаво, а де там всіх теоретично можно розмістити, якщо значна кількість баз відпочинку вже зайнята, мабуть, окупантами? Маріуполь, готуємось зустрічати евакуйованих?" - написав радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко в Telegram.
Деталі
Андрющенко оприлюднив фото так званого наказу окупаційної влади, згідно з яким планується “тимчасове переміщення” жителів населених пунктів Тимошівки, Смирнівки, Тарасівки, Орлянське, Молочанська, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.
"Від авторів “Паники нет”", - прокоментував світлину Андрющенко.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН з посиланням на Андрющенка, сьогодні окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на “евакуацію” дітей 40 автобусів. За планом, “евакуація” дітей мала відбуватись із населених пунктів Запорізької області: Тимошівка, Смирнівка, Орлянське, Тарасівка, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Пологи, Василівка, Велика Білозерка, Дніпророудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Кінські Роздори, Розівка. За словами радника мера Маріуполя, місцеві неохоче віддають дітей на “евакуацію”, тому автобуси повертаються майже пустими.
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