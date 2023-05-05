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Оккупанты хотят "эвакуировать" в Бердянск 70 тысяч украинцев

Оккупанты хотят "эвакуировать" в Бердянск 70 тысяч украинцев

Киев • УНН

 • 2455918 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Так называемая администрация временно оккупированных тириторий Запорожской области планирует эвакуировать в Бердянск 70 тысяч украинцев, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

"Примерно 70 тысяч украинцев на "эвакуацию" в Бердянск. Ой. Интересно, а где там всех теоретически можно разместить, если значительное количество баз отдыха уже занято, видимо, оккупантами? Мариуполь, готовимся встречать эвакуированных?" - написал советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко в Telegram.

Детали

Андрющенко обнародовал фото так называемого приказа оккупационных властей, согласно которому планируется “временное перемещение” жителей населенных пунктов Тимошевки, Смирновки, Тарасовки, Орлянское, Молочанское, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

"От авторов “Паники нет”, -прокомментировал фотографию Андрющенко.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН со ссылкой на Андрющенко, сегодня оккупационные власти Запорожья отправили из Бердянска на "эвакуацию" детей 40 автобусов. По плану, "эвакуация" детей должна была происходить из населенных пунктов Запорожской области: Тимошовка, Смирновка, Орлянское, Тарасовка, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Пологи, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Конские Раздоры, Розовка. По словам советника мэра Мариуполя, местные неохотно отдают детей на "эвакуацию", поэтому автобусы возвращаются почти пустыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объясняют "обострением": оккупанты срочно организуют эвакуацию в Бердянск - Федоров

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