Оккупанты в Энергодаре полностью разграбили все городские медицинские учреждения - Генштаб

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«Российские оккупанты, под предлогом эвакуации мирных жителей, продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В Энергодаре, военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под прикрытием эвакуации населения российские оккупанты хотят устроить военные базы. В Мелитополе предатели вывозят вещи, жгут документы и убегают в Крым.