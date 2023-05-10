Оккупанты в Энергодаре полностью разграбили все городские медицинские учреждения - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российские оккупанты в Энергодаре полностью разграбили все городские медицинские учреждения. Все медицинское оборудование вывезено во временно оккупированный Симферополь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«Российские оккупанты, под предлогом эвакуации мирных жителей, продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В Энергодаре, военнослужащие российских оккупационных войск полностью разграбили все городские медицинские учреждения, все медицинское оборудование города вывезено во временно оккупированный Симферополь Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что полностью разграблены все предприятия, которые находятся в промышленной зоне вблизи Запорожской атомной электростанции.
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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под прикрытием эвакуации населения российские оккупанты хотят устроить военные базы. В Мелитополе предатели вывозят вещи, жгут документы и убегают в Крым.