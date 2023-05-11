На юге процветает мародерство оккупантов: награбленное могут вывезти через порт Бердянска

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Очередное грузовое судно, прибывшее 7 мая в порт города Бердянск в Запорожской области, российские захватчики, вероятно, используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Детали

«С начала мая, особенно в дни, объявленные оккупантами праздничными и выходными, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими», - написала Маляр.

По ее словам, воруют преимущественно имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения эвакуации населения.

«В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на временно оккупированной территории в Запорожской области российские оккупанты, прикрываясь так называемым обеспечением эвакуационных мероприятий, разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан», - сообщила Маляр.

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Она отметила, что в Энергодаре в ночное время суток с территории частного предприятия “Электрополуденмонтаж-10” было похищено около 20 единиц автотранспорта и разграблен склад материального имущества.

Маляр сообщила, что также ночью под предлогом эвакуации российской оккупационной администрации из населенного пункта Скадовск на временно оккупированной территории в Херсонской области оккупанты поспешно вывезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

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«Вероятно, прибывшее 7 мая в порт города Бердянск очередное грузовое судно российские захватчики используют для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма», - написала Маляр.

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