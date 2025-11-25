ЦПД: россияне страдают от дефицита лекарств из-за войны и санкций

$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 ноября, 20:32 • 14069 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 27837 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 29347 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 27333 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 27968 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 40107 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 35265 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17862 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14659 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12373 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
86%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 21444 просмотра
Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24 ноября, 21:16 • 5978 просмотра
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА22:24 • 8116 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым22:51 • 7280 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности23:35 • 9536 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 21483 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 40105 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 35261 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 49396 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 74628 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 34260 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 37389 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 46787 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 56969 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 58412 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление
Financial Times

ЦПД: россияне страдают от дефицита лекарств из-за войны и санкций

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В России нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

ЦПД: россияне страдают от дефицита лекарств из-за войны и санкций

В России нарастает проблема дефицита жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкологическими заболеваниями. Эта проблема переросла в системный кризис медицинского обеспечения по всей стране, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Отмечается, что в ряде регионов РФ заканчиваются препараты инсулина, критического для людей с диабетом I и II типов. При этом аптеки продают последние упаковки по завышенным ценам, а новые поставки обещают после Нового года. В то же время чиновники уверяют, что препараты есть, тогда как пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

Регионы России фиксируют также перебои с лекарствами от онкологических заболеваний, гипертензии, эпилепсии, даже базовыми антибиотиками и вакцинами. Пациенты вынуждены искать лекарства через "серые" каналы, знакомых или благотворительные фонды. Это свидетельствует об огромном разрыве между официальными заявлениями об "импортозамещении" и реальностью

- говорится в сообщении.

Указывается, что дефицит лекарств в РФ становится все критичнее и его уже нельзя объяснить локальными сбоями.

"Пока Путин тратит огромные средства на войну, а санкции постепенно уничтожают экономику, система здравоохранения погружается в глубокий кризис, последствия которого россияне будут ощущать еще много лет", - прогнозируют в ЦПД.

Напомним

В России фиксируют массовое исключение студентов из медицинских университетов после подписания главой Кремля Владимиром Путиным закона, обязывающего медиков отрабатывать три года после обучения.

ЦНС: оккупанты, из-за сопротивления местных врачей, отправляют на ВОТ медиков из россии14.05.23, 02:43 • 685937 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЗдоровьеНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Аптека
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины