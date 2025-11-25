ЦПД: россияне страдают от дефицита лекарств из-за войны и санкций

В России нарастает проблема дефицита жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкологическими заболеваниями. Эта проблема переросла в системный кризис медицинского обеспечения по всей стране, информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Отмечается, что в ряде регионов РФ заканчиваются препараты инсулина, критического для людей с диабетом I и II типов. При этом аптеки продают последние упаковки по завышенным ценам, а новые поставки обещают после Нового года. В то же время чиновники уверяют, что препараты есть, тогда как пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

Регионы России фиксируют также перебои с лекарствами от онкологических заболеваний, гипертензии, эпилепсии, даже базовыми антибиотиками и вакцинами. Пациенты вынуждены искать лекарства через "серые" каналы, знакомых или благотворительные фонды. Это свидетельствует об огромном разрыве между официальными заявлениями об "импортозамещении" и реальностью - говорится в сообщении.

Указывается, что дефицит лекарств в РФ становится все критичнее и его уже нельзя объяснить локальными сбоями.

"Пока Путин тратит огромные средства на войну, а санкции постепенно уничтожают экономику, система здравоохранения погружается в глубокий кризис, последствия которого россияне будут ощущать еще много лет", - прогнозируют в ЦПД.

