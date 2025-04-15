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Дети с ВОТ Херсонщины вынуждены ехать 200 км в больницу - ЦНС

Киев • УНН

 • 3656 просмотра

Оккупанты обещают больницу в Мелитополе только в 2026 году. Сейчас больные дети с ВОТ вынуждены ехать 200 км, потому что на месте нет врачей и лекарств.

Дети с ВОТ Херсонщины вынуждены ехать 200 км в больницу - ЦНС

Чтобы попасть в больницу, больные дети с временно оккупированных территорий Херсонщины (ВОТ) вынуждены преодолевать 200 километров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты с пафосом обещают, что детей, возможно, будут лечить в будущей больнице Мелитополя, и то только в 2026 году

А пока - везут больных за 200 км, потому что на месте остался только фельдшер и пара бинтов. Аптеки - пустые, больницы - заброшенные. Все, что смогла "мать-расєя" - это слепить "петуха из гимна" и назвать это медициной. Потому что вместо помощи - только телевизор, коробка из бетона и сюжет для пропаганды

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что до оккупации таких проблем не было, "а сейчас - только боль, нищета и ложь".

"Это и есть настоящий "русский мир", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму российская оккупационная власть начала проводить систематическое "тестирование" среди детей из семей, которые не принадлежат к этническим россиянам. По официальной версии – это якобы "опрос для адаптации мигрантов", однако по факту – это инструмент для выявления детей, которые сохраняют украинскую самоидентичность или имеют критическое отношение к российской оккупации.

На ВОТ Запорожья набирает обороты милитаризация молодежи, – Центр нацсопротивления11.04.25, 23:03 • 15062 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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