Дети с ВОТ Херсонщины вынуждены ехать 200 км в больницу - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты обещают больницу в Мелитополе только в 2026 году. Сейчас больные дети с ВОТ вынуждены ехать 200 км, потому что на месте нет врачей и лекарств.
Чтобы попасть в больницу, больные дети с временно оккупированных территорий Херсонщины (ВОТ) вынуждены преодолевать 200 километров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты с пафосом обещают, что детей, возможно, будут лечить в будущей больнице Мелитополя, и то только в 2026 году
А пока - везут больных за 200 км, потому что на месте остался только фельдшер и пара бинтов. Аптеки - пустые, больницы - заброшенные. Все, что смогла "мать-расєя" - это слепить "петуха из гимна" и назвать это медициной. Потому что вместо помощи - только телевизор, коробка из бетона и сюжет для пропаганды
В ЦНС указывают, что до оккупации таких проблем не было, "а сейчас - только боль, нищета и ложь".
"Это и есть настоящий "русский мир", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
Во временно оккупированном Крыму российская оккупационная власть начала проводить систематическое "тестирование" среди детей из семей, которые не принадлежат к этническим россиянам. По официальной версии – это якобы "опрос для адаптации мигрантов", однако по факту – это инструмент для выявления детей, которые сохраняют украинскую самоидентичность или имеют критическое отношение к российской оккупации.
На ВОТ Запорожья набирает обороты милитаризация молодежи, – Центр нацсопротивления11.04.25, 23:03 • 15062 просмотра