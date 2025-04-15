Чтобы попасть в больницу, больные дети с временно оккупированных территорий Херсонщины (ВОТ) вынуждены преодолевать 200 километров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что российские оккупанты с пафосом обещают, что детей, возможно, будут лечить в будущей больнице Мелитополя, и то только в 2026 году

А пока - везут больных за 200 км, потому что на месте остался только фельдшер и пара бинтов. Аптеки - пустые, больницы - заброшенные. Все, что смогла "мать-расєя" - это слепить "петуха из гимна" и назвать это медициной. Потому что вместо помощи - только телевизор, коробка из бетона и сюжет для пропаганды