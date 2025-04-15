У захопленому Криму перевіряють дітей з українських сімей на ідеологічну "надійність" - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада почала проводити систематичне "тестування" серед дітей з родин, які не належать до етнічних росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Відтак, під пильним оком опинилися здебільшого українські та кримські сім’ї.

За офіційною версією – це нібито "опитування для адаптації мігрантів", проте за фактом – це інструмент для виявлення дітей, які зберігають українську самоідентичність або мають критичне ставлення до російської окупації. Усе це відбувається під прикриттям освітніх заходів, однак має чіткий політичний підтекст.

Так звані "пункти тестування" перетворилися на центри ідеологічного тиску: дітей змушують визнавати себе "громадянами рф", підтримувати державну пропаганду та демонструвати лояльність до окупаційної влади. Відмова чи "неправильні" відповіді можуть стати підставою для посиленої уваги до родини – аж до адміністративного тиску чи депортацій.

Центр національного спротиву наголошує: такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права і становлять елемент цілеспрямованої русифікації та геноциду.

Навчатимуть за доктринами гру, кдб та нквд: у Криму окупанти створили новий клуб для виховання дітей - ISW

Нагадаємо

У захопленому Криму колишні співробітники російської військової розвідки відкрили новий осередок для мілітарного виховання українських дітей. Йдеться про військово-патріотичний клуб під назвою "Грифон", де підлітків віком від 7 до 17 років навчатимуть базовим навичкам військової справи, а також формуватимуть лояльність до російської армії та її ідеології.