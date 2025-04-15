В захваченном Крыму проверяют детей из украинских семей на идеологическую "надежность" - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму россияне проводят "тестирование" детей из украинских семей, чтобы выявить лояльность к оккупационной власти. Тех, кто сохраняет украинскую идентичность, ждет давление.
Во временно оккупированном Крыму российская оккупационная власть начала проводить систематическое "тестирование" среди детей из семей, не относящихся к этническим россиянам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Следовательно, под пристальным вниманием оказались в основном украинские и крымские семьи.
По официальной версии – это якобы "опрос для адаптации мигрантов", однако по факту – это инструмент для выявления детей, сохраняющих украинскую самоидентичность или критически относящихся к российской оккупации. Все это происходит под прикрытием образовательных мероприятий, однако имеет четкий политический подтекст.
Так называемые "пункты тестирования" превратились в центры идеологического давления: детей заставляют признавать себя "гражданами рф", поддерживать государственную пропаганду и демонстрировать лояльность к оккупационной власти. Отказ или "неправильные" ответы могут стать основанием для усиленного внимания к семье – вплоть до административного давления или депортаций.
Центр национального сопротивления отмечает: такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и составляют элемент целенаправленной русификации и геноцида.
Будут обучать по доктринам гру, кгб и нквд: в Крыму оккупанты создали новый клуб для военно-патриотического воспитания детей - ISW04.04.25, 04:35 • 21718 просмотров
Напомним
В захваченном Крыму бывшие сотрудники российской военной разведки открыли новый центр для милитарного воспитания украинских детей. Речь идет о военно-патриотическом клубе под названием "Грифон", где подростков в возрасте от 7 до 17 лет будут обучать базовым навыкам военного дела, а также будут формировать лояльность к российской армии и ее идеологии.