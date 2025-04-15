Щоб потрапити до лікарні, хворі діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини (ТОТ) змушені долати 200 кілометрів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що російські окупанти з пафосом обіцяють, що дітей, можливо, лікуватимуть у майбутній лікарні Мелітополя, та й то лише у 2026 році

А поки - везуть хворих за 200 км, бо на місці залишився тільки фельдшер і пара бинтів. Аптеки - порожні, лікарні - закинуті. Все, що змогла "мать-расєя" - це зліпити "пєтуха з гімна" і назвати це медициною. Бо замість допомоги - тільки телевізор, коробка з бетону і сюжет для пропаганди