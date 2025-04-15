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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Діти з ТОТ Херсонщини змушені їхати 200 км до лікарні - ЦНС

Київ • УНН

 • 3650 перегляди

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.

Діти з ТОТ Херсонщини змушені їхати 200 км до лікарні - ЦНС

Щоб потрапити до лікарні, хворі діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини (ТОТ) змушені долати 200 кілометрів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти з пафосом обіцяють, що дітей, можливо, лікуватимуть у майбутній лікарні Мелітополя, та й то лише у 2026 році

А поки - везуть хворих за 200 км, бо на місці залишився тільки фельдшер і пара бинтів. Аптеки - порожні, лікарні - закинуті. Все, що змогла "мать-расєя" - це зліпити "пєтуха з гімна" і назвати це медициною. Бо замість допомоги - тільки телевізор, коробка з бетону і сюжет для пропаганди

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що до окупації таких проблем не було, "а зараз - тільки біль, злидні й брехня".

"Це і є справжній "русскій мір", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна влада почала проводити систематичне "тестування" серед дітей з родин, які не належать до етнічних росіян. За офіційною версією – це нібито "опитування для адаптації мігрантів", проте за фактом – це інструмент для виявлення дітей, які зберігають українську самоідентичність або мають критичне ставлення до російської окупації.

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву11.04.25, 23:03 • 15062 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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