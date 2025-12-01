В Криму немовлята гинуть через відсутність обладнання в головній дитячій лікарні - ЦНС
У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявлено критичний дефіцит реанімаційної техніки, включаючи відсутність дихальних мішків та кардіомоніторів. Перевірка підтвердила, що відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу, а смертність новонароджених зросла на 9% за рік.
Деталі
Зазначається, що перевірка "росздравнадзору" підтвердила те, про що роками мовчали медики: відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу.
Один кардіомонітор на кількох дітей, непридатні дихальні мішки, персонал змушений чергувати між постами, не маючи можливості повноцінно рятувати немовлят
Вказується, що смертність новонароджених у Криму зросла ще на 9% за рік, і саме ця лікарня мала бути останнім бар’єром, "а стала символом повного розпаду медичної системи під окупацією".
Медики роками просили нове обладнання - у відповідь отримували лише відписки й "чекайте бюджету". Після скандалу окупаційна влада обмежилась дрібними штрафами та порожніми обіцянками
Там додають, що проблема полягає не в окремій лікарні, а в системній деградації кримської медицини, яку окупаційна адміністрація намагається замовчати.
Нагадаємо
У росії наростає дефіцит життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, а пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.
