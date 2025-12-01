В Криму немовлята гинуть через відсутність обладнання в головній дитячій лікарні - ЦНС

$42.190.00
30 листопада, 18:02 • 20198 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 25448 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 27532 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 29797 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 30419 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33035 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40639 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32408 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27764 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24230 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідженняPhoto30 листопада, 16:04 • 10496 перегляди
Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан30 листопада, 17:07 • 4894 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30 листопада, 17:21 • 7828 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки30 листопада, 17:47 • 6586 перегляди
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб19:15 • 4472 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47703 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 90364 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 73025 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 81106 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 79267 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Державний кордон України
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 47703 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 45861 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62481 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 81646 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 113033 перегляди
В Криму немовлята гинуть через відсутність обладнання в головній дитячій лікарні - ЦНС

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявлено критичний дефіцит реанімаційної техніки, включаючи відсутність дихальних мішків та кардіомоніторів. Перевірка підтвердила, що відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу, а смертність новонароджених зросла на 9% за рік.

В Криму немовлята гинуть через відсутність обладнання в головній дитячій лікарні - ЦНС

У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявили критичний дефіцит реанімаційної техніки: немає дихальних мішків, кардіомоніторів, сучасних систем спостереження, частина обладнання - зламана або взагалі відсутня. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що перевірка "росздравнадзору" підтвердила те, про що роками мовчали медики: відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу.

Один кардіомонітор на кількох дітей, непридатні дихальні мішки, персонал змушений чергувати між постами, не маючи можливості повноцінно рятувати немовлят

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що смертність новонароджених у Криму зросла ще на 9% за рік, і саме ця лікарня мала бути останнім бар’єром, "а стала символом повного розпаду медичної системи під окупацією".

Медики роками просили нове обладнання - у відповідь отримували лише відписки й "чекайте бюджету". Після скандалу окупаційна влада обмежилась дрібними штрафами та порожніми обіцянками

- констатують у ЦНС.

Там додають, що проблема полягає не в окремій лікарні, а в системній деградації кримської медицини, яку окупаційна адміністрація намагається замовчати.

Нагадаємо

У росії наростає дефіцит життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, а пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.

Паспорт “днр” не працює: окупанти в Донецьку відрізають людей від медицини - ЦНС30.11.25, 09:00 • 3404 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Крим