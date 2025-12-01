В Крыму младенцы погибают из-за отсутствия оборудования в главной детской больнице - ЦНС

$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 20571 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 26457 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 28151 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 30383 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 30932 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33239 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 40774 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32498 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27814 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24255 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследованияPhoto30 ноября, 16:04 • 10878 просмотра
Соглашение между Украиной и россией обеспечит стабильность на 50-70 лет - глава МИД Турции Фидан30 ноября, 17:07 • 5556 просмотра
Встреча делегаций Украины и США: Кислица назвал ее "увлекательной и конструктивной"30 ноября, 17:21 • 8496 просмотра
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики30 ноября, 17:47 • 7276 просмотра
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30 ноября, 19:15 • 4940 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 48191 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 90746 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 73365 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 81443 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 79547 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 48191 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 46029 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 62673 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 81822 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 113197 просмотра
В Крыму младенцы погибают из-за отсутствия оборудования в главной детской больнице - ЦНС

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных выросла на 9% за год.

В Крыму младенцы погибают из-за отсутствия оборудования в главной детской больнице - ЦНС

В главной детской клинической больнице Крыма выявили критический дефицит реанимационной техники: нет дыхательных мешков, кардиомониторов, современных систем наблюдения, часть оборудования - сломана или вообще отсутствует. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что проверка "росздравнадзора" подтвердила то, о чем годами молчали медики: отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса.

Один кардиомонитор на нескольких детей, непригодные дыхательные мешки, персонал вынужден дежурить между постами, не имея возможности полноценно спасать младенцев

- говорится в сообщении.

Указывается, что смертность новорожденных в Крыму выросла еще на 9% за год, и именно эта больница должна была быть последним барьером, "а стала символом полного развала медицинской системы под оккупацией".

Медики годами просили новое оборудование - в ответ получали лишь отписки и "ждите бюджета". После скандала оккупационные власти ограничились мелкими штрафами и пустыми обещаниями

- констатируют в ЦНС.

Там добавляют, что проблема заключается не в отдельной больнице, а в системной деградации крымской медицины, которую оккупационная администрация пытается замолчать.

Напомним

В России нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

Паспорт "ДНР" не работает: оккупанты в Донецке отрезают людей от медицины - ЦНС30.11.25, 09:00 • 3420 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Крым