В Крыму младенцы погибают из-за отсутствия оборудования в главной детской больнице - ЦНС
Киев • УНН
В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных выросла на 9% за год.
В главной детской клинической больнице Крыма выявили критический дефицит реанимационной техники: нет дыхательных мешков, кардиомониторов, современных систем наблюдения, часть оборудования - сломана или вообще отсутствует. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что проверка "росздравнадзора" подтвердила то, о чем годами молчали медики: отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса.
Один кардиомонитор на нескольких детей, непригодные дыхательные мешки, персонал вынужден дежурить между постами, не имея возможности полноценно спасать младенцев
Указывается, что смертность новорожденных в Крыму выросла еще на 9% за год, и именно эта больница должна была быть последним барьером, "а стала символом полного развала медицинской системы под оккупацией".
Медики годами просили новое оборудование - в ответ получали лишь отписки и "ждите бюджета". После скандала оккупационные власти ограничились мелкими штрафами и пустыми обещаниями
Там добавляют, что проблема заключается не в отдельной больнице, а в системной деградации крымской медицины, которую оккупационная администрация пытается замолчать.
Напомним
В России нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.
Паспорт "ДНР" не работает: оккупанты в Донецке отрезают людей от медицины - ЦНС30.11.25, 09:00 • 3420 просмотров