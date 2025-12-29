Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Представники JATEC взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025, що оцінювало бойові спроможності підрозділу Альянсу. Українські експерти вперше відпрацьовували механізми Статті 5 Договору НАТО.
Представники Спільного центру НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025 з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу. Таким чином, Україна стає частиною архітектури колективної оборони НАТО, а українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Участь українських експертів JATEC у навчаннях LOYAL DOLOS 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору, має стратегічне значення для нас, оскільки вперше представники України були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу
За словами українського представника, це посприяло визнанню Північноатлантичною радою України як одного з найдосвідченіших учасників системи регіональної безпеки та розумінню важливості взаємодії із силами безпеки та оборони України.
Близько 1500 військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі працювали разом з метою оцінювання спроможностей одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу
