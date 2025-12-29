Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

Представники Спільного центру НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025 з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу. Таким чином, Україна стає частиною архітектури колективної оборони НАТО, а українські експерти JATEC вперше долучилися до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Участь українських експертів JATEC у навчаннях LOYAL DOLOS 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору, має стратегічне значення для нас, оскільки вперше представники України були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу - підкреслив Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський.

За словами українського представника, це посприяло визнанню Північноатлантичною радою України як одного з найдосвідченіших учасників системи регіональної безпеки та розумінню важливості взаємодії із силами безпеки та оборони України.

Близько 1500 військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі працювали разом з метою оцінювання спроможностей одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу - заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни - командувач ВМС