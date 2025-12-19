НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни - командувач ВМС

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
09:00 • 7296 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 11165 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 12087 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 16388 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 19960 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 18346 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 17359 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21200 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 29840 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40012 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
85%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС19 грудня, 00:57 • 15155 перегляди
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії19 грудня, 01:15 • 5930 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 12736 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 8362 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 13968 перегляди
Публікації
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 7300 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 40012 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 30356 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 48219 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 47625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дмитро Кулеба
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 47625 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 33902 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 32749 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 39327 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 44446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Шахед-136

НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни - командувач ВМС

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Командувач Об’єднаного морського командування НАТО Майк Атлі заявив, що Альянс має перевагу над росією, але не готовий до тривалих бойових дій. Країни-члени усвідомили проблему та планують інвестувати в підвищення стійкості.

НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни - командувач ВМС

НАТО має перевагу над росією у військових можливостях, однак наразі не готові до ведення тривалих бойових дій. Про це заявив віце-адмірал Королівського флоту Великої Британії Майк Атлі, який очолює Об’єднане морське командування Альянсу. За його словами, країни-члени вже усвідомили проблему та готуються інвестувати в підвищення стійкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Майк Атлі в інтерв’ю Bloomberg наголосив, що сучасне поле бою стає дедалі складнішим і охоплює не лише класичні військові дії, а й кіберзагрози та гібридні атаки. Він визнав, що попри перевагу НАТО над росією, Альянс не має достатньої витривалості для затяжної війни.

Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Я думаю, що коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, у нас її немає. Але країни цілком усвідомили це та готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості.

- сказав Атлі.

Європейські чиновники з безпеки також попереджають про зростання ризиків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років." Він наголосив, що альянс "має бути готовим до масштабів війни, які пережили наші бабусі та дідусі чи прадідусі".

У НАТО зазначають, що навіть можливе припинення вогню в Україні не означатиме завершення загроз. Західні пердставники служб безпеки вважають, що росія продовжуватиме бойові дії в Україні та гібридні атаки в інших місцях. Крім того, російські військові продовжують досліджувати кордони НАТО, відправляючи свої кораблі у британські води та представляючи свій новітній підводний човен, здатний нести торпедні безпілотники "Посейдон".

У відповідь НАТО на початку року запустило операцію з посилення безпеки в Балтійському регіоні для захисту підводної інфраструктури. Альянс також опублікував нову морську стратегію, у якій росія та тероризм визначені як головні загрози.

Однак, хоча майже всі країни НАТО, окрім Іспанії, цього року погодилися збільшити оборонні витрати до 2035 року, розподіл коштів відбувається повільно. Тим не менш, Атлі сказав, що інвестиції НАТО з часом відповідатимуть спектру викликів.

Я реаліст – з грошима важко, і існує багато конкуруючих пріоритетів для всіх наших союзників щодо того, як вони витрачають гроші своїх платників податків. Я не збираюся вдавати, що оборонна відомство повинно мати кожну копійку, щоб витратити її на кожну доступну можливість. Йдеться про визначення пріоритетів

- сказав він.

Також, незважаючи на свої застереження щодо поточної готовності до тривалого конфлікту, Атлі сказав, що, на його думку, члени НАТО беруть на себе необхідні зобов'язання.

"Чи думаю я, що це рухається в правильному напрямку? Безумовно. Так, бо це так", – сказав він.

Нагадаємо

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російська армія не здатна напасти на країни ЄС. Це стало відповіддю на погрози володимира путіна про готовність росії до війни з Європою.

Алла Кіосак

Новини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Марк Рютте
Королівський військово-морський флот
Bloomberg
НАТО
Іспанія
Україна