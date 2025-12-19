НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни - командувач ВМС

НАТО має перевагу над росією у військових можливостях, однак наразі не готові до ведення тривалих бойових дій. Про це заявив віце-адмірал Королівського флоту Великої Британії Майк Атлі, який очолює Об’єднане морське командування Альянсу. За його словами, країни-члени вже усвідомили проблему та готуються інвестувати в підвищення стійкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Майк Атлі в інтерв’ю Bloomberg наголосив, що сучасне поле бою стає дедалі складнішим і охоплює не лише класичні військові дії, а й кіберзагрози та гібридні атаки. Він визнав, що попри перевагу НАТО над росією, Альянс не має достатньої витривалості для затяжної війни.

Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Я думаю, що коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, у нас її немає. Але країни цілком усвідомили це та готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості. - сказав Атлі.

Європейські чиновники з безпеки також попереджають про зростання ризиків. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років." Він наголосив, що альянс "має бути готовим до масштабів війни, які пережили наші бабусі та дідусі чи прадідусі".

У НАТО зазначають, що навіть можливе припинення вогню в Україні не означатиме завершення загроз. Західні пердставники служб безпеки вважають, що росія продовжуватиме бойові дії в Україні та гібридні атаки в інших місцях. Крім того, російські військові продовжують досліджувати кордони НАТО, відправляючи свої кораблі у британські води та представляючи свій новітній підводний човен, здатний нести торпедні безпілотники "Посейдон".

У відповідь НАТО на початку року запустило операцію з посилення безпеки в Балтійському регіоні для захисту підводної інфраструктури. Альянс також опублікував нову морську стратегію, у якій росія та тероризм визначені як головні загрози.

Однак, хоча майже всі країни НАТО, окрім Іспанії, цього року погодилися збільшити оборонні витрати до 2035 року, розподіл коштів відбувається повільно. Тим не менш, Атлі сказав, що інвестиції НАТО з часом відповідатимуть спектру викликів.

Я реаліст – з грошима важко, і існує багато конкуруючих пріоритетів для всіх наших союзників щодо того, як вони витрачають гроші своїх платників податків. Я не збираюся вдавати, що оборонна відомство повинно мати кожну копійку, щоб витратити її на кожну доступну можливість. Йдеться про визначення пріоритетів - сказав він.

Також, незважаючи на свої застереження щодо поточної готовності до тривалого конфлікту, Атлі сказав, що, на його думку, члени НАТО беруть на себе необхідні зобов'язання.

"Чи думаю я, що це рухається в правильному напрямку? Безумовно. Так, бо це так", – сказав він.

Нагадаємо

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російська армія не здатна напасти на країни ЄС. Це стало відповіддю на погрози володимира путіна про готовність росії до війни з Європою.