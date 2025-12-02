У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС

Після чергових погроз володимира путіна про нібито готовність росії до війни з Європою високопоставлений дипломат НАТО, який погодився говорити на умовах анонімності, заявив, що російська армія наразі не має можливостей для нападу на країни ЄС. Про це він повідомив журналісту ВВС перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Європейський дипломат наголосив, що реальний стан російських сил не відповідає риториці кремля: за його словами, напасти на Європу "російська армія зараз не здатна".

Його коментар прозвучав у відповідь на заяву путіна, який напередодні заявив про готовність росії до масштабного зіткнення з Європою та попередив, що у разі початку конфлікту "дуже швидко не буде з ким домовлятися". Путін також назвав російські дії проти України "хірургічним способом", протиставивши їх можливій війні з ЄС.

