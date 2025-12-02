У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС

$42.340.08
49.310.42
ukenru
2 грудня, 12:35 • 15034 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 43714 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 35159 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 28294 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 27384 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 55684 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 52633 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60218 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 51632 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46883 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 28737 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 18555 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 24353 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 22100 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 22813 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 13611 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 22950 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 22238 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 24493 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 43732 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Стів Віткофф
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Туреччина
Флорида
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 43464 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 45349 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 101328 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 75898 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 91865 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Bild
ChatGPT
Опалення

У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що російська армія не здатна напасти на країни ЄС. Це стало відповіддю на погрози володимира путіна про готовність росії до війни з Європою.

У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС

Після чергових погроз володимира путіна про нібито готовність росії до війни з Європою високопоставлений дипломат НАТО, який погодився говорити на умовах анонімності, заявив, що російська армія наразі не має можливостей для нападу на країни ЄС. Про це він повідомив журналісту ВВС перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

Європейський дипломат наголосив, що реальний стан російських сил не відповідає риториці кремля: за його словами, напасти на Європу "російська армія зараз не здатна".

Європа висуває неприйнятні для рф пропозиції: путін про мирний план для України02.12.25, 17:21 • 2662 перегляди

Його коментар прозвучав у відповідь на заяву путіна, який напередодні заявив про готовність росії до масштабного зіткнення з Європою та попередив, що у разі початку конфлікту "дуже швидко не буде з ким домовлятися". Путін також назвав російські дії проти України "хірургічним способом", протиставивши їх можливій війні з ЄС.

Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною02.12.25, 18:38 • 2504 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Європейський Союз
Брюссель
Європа
Україна