В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС

$42.340.08
49.310.42
2 декабря, 12:35 • 15439 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 45322 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 36031 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 29109 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 28039 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 55906 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 52806 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60278 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 51743 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46953 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 45359 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Турция
Флорида
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Бильд
ЧатГПТ

В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что российская армия не способна напасть на страны ЕС. Это стало ответом на угрозы Владимира Путина о готовности России к войне с Европой.

В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС

После очередных угроз Владимира Путина о якобы готовности России к войне с Европой высокопоставленный дипломат НАТО, согласившийся говорить на условиях анонимности, заявил, что российская армия сейчас не имеет возможностей для нападения на страны ЕС. Об этом он сообщил журналисту ВВС перед встречей министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Европейский дипломат подчеркнул, что реальное состояние российских сил не соответствует риторике кремля: по его словам, напасть на Европу "российская армия сейчас не способна".

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины02.12.25, 17:21 • 2732 просмотра

Его комментарий прозвучал в ответ на заявление Путина, который накануне заявил о готовности России к масштабному столкновению с Европой и предупредил, что в случае начала конфликта "очень быстро не с кем будет договариваться". Путин также назвал российские действия против Украины "хирургическим способом", противопоставив их возможной войне с ЕС.

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной02.12.25, 18:38 • 2608 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Украина