В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС

После очередных угроз Владимира Путина о якобы готовности России к войне с Европой высокопоставленный дипломат НАТО, согласившийся говорить на условиях анонимности, заявил, что российская армия сейчас не имеет возможностей для нападения на страны ЕС. Об этом он сообщил журналисту ВВС перед встречей министров иностранных дел альянса в Брюсселе, пишет УНН.

Детали

Европейский дипломат подчеркнул, что реальное состояние российских сил не соответствует риторике кремля: по его словам, напасть на Европу "российская армия сейчас не способна".

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины

Его комментарий прозвучал в ответ на заявление Путина, который накануне заявил о готовности России к масштабному столкновению с Европой и предупредил, что в случае начала конфликта "очень быстро не с кем будет договариваться". Путин также назвал российские действия против Украины "хирургическим способом", противопоставив их возможной войне с ЕС.

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной