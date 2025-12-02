Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной

российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Если Европа вдруг захочет с нами воевать - и начнет - мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем: если Европа вдруг начнет с нами войну, то, мне кажется, что очень быстро... это же не Украина, с Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратно - заявил путин.

российский диктатор добавил, "если Европа вдруг захочет начать с нами войну - и начнет ее - то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться".

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины