Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 9798 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 23966 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 23873 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 18155 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 19595 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 52554 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50039 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59523 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50445 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46043 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
94%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 32716 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 21373 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 20509 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 10115 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 7574 просмотра
публикации
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 5248 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 4768 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 7666 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 23971 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 23877 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Донецкая область
Турция
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 38895 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 41131 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 97483 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 72263 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 88282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Бильд
ЧатГПТ

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной

Киев • УНН

 • 36 просмотра

владимир путин заявил о готовности россии к войне с Европой, подчеркнув, что в случае ее начала очень быстро не с кем будет договариваться. Он отметил, что действия против Украины являются "хирургическим способом", в отличие от возможного конфликта с Европой.

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной

российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Если Европа вдруг захочет с нами воевать - и начнет - мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем: если Европа вдруг начнет с нами войну, то, мне кажется, что очень быстро... это же не Украина, с Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратно 

- заявил путин.

российский диктатор добавил, "если Европа вдруг захочет начать с нами войну - и начнет ее - то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться".

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины02.12.25, 17:21 • 1386 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Европа
Украина