Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной
Киев • УНН
владимир путин заявил о готовности россии к войне с Европой, подчеркнув, что в случае ее начала очень быстро не с кем будет договариваться. Он отметил, что действия против Украины являются "хирургическим способом", в отличие от возможного конфликта с Европой.
российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Если Европа вдруг захочет с нами воевать - и начнет - мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем: если Европа вдруг начнет с нами войну, то, мне кажется, что очень быстро... это же не Украина, с Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратно
российский диктатор добавил, "если Европа вдруг захочет начать с нами войну - и начнет ее - то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться".
