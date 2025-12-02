Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины

Российский диктатор владимир путин заявил, что европейские предложения по мирному плану неприемлемы для рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Европа выдвигает неприемлемые для россии предложения по мирному плану по Украине - заявил путин.

Кроме того, путин цинично отметил - "если Европа начнет войну с россией, то вскоре москве "не с кем будет договариваться".

россия не намерена воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — россия готова прямо сейчас - добавил российский диктатор.

Кремль обвиняет Европу в препятствовании «мирным» планам Путина и Трампа

Напомним

США недавно представили план прекращения войны в Украине, который в значительной степени учел ключевые требования москвы. Среди прочего, в нем призывали к значительным территориальным уступкам от Украины и обязательству не вступать в НАТО. Под давлением Украины и ее европейских союзников план был заменен предложением, которое больше учитывает интересы Киева.

После переговоров между представителями США и Украины во Флориде, во вторник в москве запланирована встреча между специальным посланником США Стивом Виткоффом и главой кремля владимиром путиным.