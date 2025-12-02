Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 7924 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 21189 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 21672 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 16685 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 18392 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 51800 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49324 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59275 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49968 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45673 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0.9м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 10208 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 31532 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 20209 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters2 декабря, 09:30 • 19367 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 8112 просмотра
публикации
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 2880 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 2538 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 4716 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 21190 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 21674 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Флорида
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 38511 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 40723 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 97085 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 71912 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 87949 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
ЧатГПТ

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Российский диктатор владимир путин заявил, что европейские предложения по мирному плану неприемлемы для рф. Он также добавил, что россия не намерена воевать с европейскими странами, но готова к войне, если Европа ее начнет.

Европа выдвигает неприемлемые для рф предложения: путин о мирном плане для Украины

Российский диктатор владимир путин заявил, что европейские предложения по мирному плану неприемлемы для рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Европа выдвигает неприемлемые для россии предложения по мирному плану по Украине 

- заявил путин.

Добавим

Кроме того, путин цинично отметил - "если Европа начнет войну с россией, то вскоре москве "не с кем будет договариваться".

россия не намерена воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — россия готова прямо сейчас 

- добавил российский диктатор. 

Кремль обвиняет Европу в препятствовании «мирным» планам Путина и Трампа31.08.25, 14:59 • 6031 просмотр

Напомним

США недавно представили план прекращения войны в Украине, который в значительной степени учел ключевые требования москвы. Среди прочего, в нем призывали к значительным территориальным уступкам от Украины и обязательству не вступать в НАТО. Под давлением Украины и ее европейских союзников план был заменен предложением, которое больше учитывает интересы Киева.

После переговоров между представителями США и Украины во Флориде, во вторник в москве запланирована встреча между специальным посланником США Стивом Виткоффом и главой кремля владимиром путиным.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
НАТО
Соединённые Штаты
Украина
Флорида