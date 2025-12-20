Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки
Киев • УНН
Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки до 2026 года. Это финансирование удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги.
Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки в размере 200 млн долларов в течение 2026 года. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.
Детали
По его словам, Швеция "с самого начала подавала пример другим странам".
В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня она подкрепляет свое лидерство дополнительным взносом
Он добавил, что это финансирование "удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты".
Напомним
В начале декабря стало известно, что Швеция прекратит помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы увеличить поддержку Украины до 10 миллиардов крон в 2026 году.
