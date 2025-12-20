$42.340.00
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 13061 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 15282 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 12166 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
14:15 • 14949 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 23268 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 27068 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25011 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24288 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19822 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки до 2026 года. Это финансирование удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги.

Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки

Швеция предоставит Украине 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки в размере 200 млн долларов в течение 2026 года. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует УНН.

Детали

По его словам, Швеция "с самого начала подавала пример другим странам".

В августе она стала первой страной, которая предоставила 75 миллионов долларов такой прямой бюджетной поддержки, а сегодня она подкрепляет свое лидерство дополнительным взносом

- отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что это финансирование "удовлетворит ежедневные потребности людей во время войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты".

Напомним

В начале декабря стало известно, что Швеция прекратит помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, чтобы увеличить поддержку Украины до 10 миллиардов крон в 2026 году.

Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на более чем 100 млн евро02.12.25, 16:41 • 3068 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Андрей Сибига
Швеция
Украина