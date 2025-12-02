Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на более чем 100 млн евро

Швеция приняла решение предоставить Украине зимний пакет поддержки на сумму более 100 миллионов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Швеции.

Новый пакет помощи предназначен для удовлетворения самых насущных потребностей Украины, в частности в энергоснабжении, ремонте и восстановлении разрушенной инфраструктуры, реформах, а также здравоохранении. Общий объем пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон, что равно более 100 миллионам евро.

В Украине приближается зима. Одновременно с падением температуры россия усилила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Это оставляет миллионы украинцев без доступа к электроэнергии, отоплению и воде накануне, вероятно, самой суровой зимы с 2022 года. Поэтому правительство представляет новый пакет помощи, который сосредоточен на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину