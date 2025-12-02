$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзивы
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
11:33
Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на более чем 100 млн евро

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Швеция выделила Украине зимний пакет поддержки на сумму более 100 миллионов евро, направленный на энергоснабжение, ремонт инфраструктуры, реформы и здравоохранение. Общий объем помощи составляет 1,112 млрд шведских крон.

Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на более чем 100 млн евро

Швеция приняла решение предоставить Украине зимний пакет поддержки на сумму более 100 миллионов евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительство Швеции.

Детали

Новый пакет помощи предназначен для удовлетворения самых насущных потребностей Украины, в частности в энергоснабжении, ремонте и восстановлении разрушенной инфраструктуры, реформах, а также здравоохранении. Общий объем пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон, что равно более 100 миллионам евро.

В Украине приближается зима. Одновременно с падением температуры россия усилила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Это оставляет миллионы украинцев без доступа к электроэнергии, отоплению и воде накануне, вероятно, самой суровой зимы с 2022 года. Поэтому правительство представляет новый пакет помощи, который сосредоточен на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину

 - заявил министр по вопросам помощи и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Помощь Украине составит 11,5 млрд евро.

Также УНН сообщал, что Ирландия предоставит Украине дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь и 25 млн евро на энергоснабжение.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Республика Ирландия
Бундестаг
Швеция
Германия
Украина