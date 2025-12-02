Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на более чем 100 млн евро
Киев
Швеция выделила Украине зимний пакет поддержки на сумму более 100 миллионов евро, направленный на энергоснабжение, ремонт инфраструктуры, реформы и здравоохранение. Общий объем помощи составляет 1,112 млрд шведских крон.
Детали
Новый пакет помощи предназначен для удовлетворения самых насущных потребностей Украины, в частности в энергоснабжении, ремонте и восстановлении разрушенной инфраструктуры, реформах, а также здравоохранении. Общий объем пакета помощи составляет 1,112 млрд шведских крон, что равно более 100 миллионам евро.
В Украине приближается зима. Одновременно с падением температуры россия усилила свои атаки на гражданскую инфраструктуру. Это оставляет миллионы украинцев без доступа к электроэнергии, отоплению и воде накануне, вероятно, самой суровой зимы с 2022 года. Поэтому правительство представляет новый пакет помощи, который сосредоточен на самых насущных потребностях этой зимой, а также на поддержке, укрепляющей устойчивость Украины в долгосрочной перспективе. Швеция продолжает делать все возможное, чтобы поддержать Украину
Ранее УНН сообщал, что Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2026 год, предусмотрев рекордный объем финансовой поддержки для Украины и усиление оборонного потенциала страны. Помощь Украине составит 11,5 млрд евро.
Также УНН сообщал, что Ирландия предоставит Украине дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь и 25 млн евро на энергоснабжение.