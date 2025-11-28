$42.190.11
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 11579 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 18325 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 16425 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 14074 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 30804 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20522 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18038 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 35584 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19845 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Популярнi новини
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
28 листопада, 10:44 • 14907 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
28 листопада, 10:45 • 28810 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
12:04 • 19141 перегляди
Справа "Північних потоків": суд у Німеччині відправив підозрюваного українця під варту
12:34 • 6678 перегляди
Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко
12:51 • 5280 перегляди
Німеччина затвердила бюджет-2026 із рекордною допомогою Україні

Київ • УНН

 • 246 перегляди

У Німеччині ухвалили федеральний бюджет на 2026 рік із видатками 524,5 млрд євро, що на 21,5 млрд більше, ніж у 2025 році. Допомога Україні складе 11,5 млрд євро, що є найбільшою підтримкою Берліна з 2022 року.

Німеччина затвердила бюджет-2026 із рекордною допомогою Україні

Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Про це повідомляє видання Spiegel, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада, нижня палата німецького парламенту схвалила видатки на суму 524,5 мільярдів євро – на 21,5 мільярда більше, ніж у бюджеті 2025 року. Бюджет включає фінансування оборони, соціальної сфери та міжнародної допомоги. Для покриття витрат уряд планує залучити майже 98 мільярдів євро боргових коштів, а також використати спеціальні фонди для модернізації Бундесверу та розвитку інфраструктури.

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть28.11.25, 13:21 • 2446 переглядiв

На соціальні потреби, включно з сферою праці та соціальним захистом, припадає понад третина всіх витрат. Витрати на оборону сягнуть 108 мільярдів євро – найвищого показника з часу завершення холодної війни.

Окремо у бюджеті передбачено 11,5 мільярдів євро допомоги Україні. За даними Міністерства оборони Німеччини, ці кошти підуть на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння, ставши найбільшою фінансовою підтримкою Берліна з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році28.11.25, 19:22 • 796 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Бундестаг
Норвегія
Німеччина
Україна