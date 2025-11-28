Німеччина затвердила бюджет-2026 із рекордною допомогою Україні

Бундестаг ухвалив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік, передбачивши рекордний обсяг фінансової підтримки для України та посилення оборонного потенціалу країни. Про це повідомляє видання Spiegel, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю, 28 листопада, нижня палата німецького парламенту схвалила видатки на суму 524,5 мільярдів євро – на 21,5 мільярда більше, ніж у бюджеті 2025 року. Бюджет включає фінансування оборони, соціальної сфери та міжнародної допомоги. Для покриття витрат уряд планує залучити майже 98 мільярдів євро боргових коштів, а також використати спеціальні фонди для модернізації Бундесверу та розвитку інфраструктури.

На соціальні потреби, включно з сферою праці та соціальним захистом, припадає понад третина всіх витрат. Витрати на оборону сягнуть 108 мільярдів євро – найвищого показника з часу завершення холодної війни.

Окремо у бюджеті передбачено 11,5 мільярдів євро допомоги Україні. За даними Міністерства оборони Німеччини, ці кошти підуть на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння, ставши найбільшою фінансовою підтримкою Берліна з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

