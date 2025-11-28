Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 5234 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 10231 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 16710 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 15415 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 13384 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 29886 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 20287 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17911 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 34789 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19733 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
84%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 25285 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 24725 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico28 листопада, 10:44 • 14310 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 27689 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 17940 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 16701 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 17971 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 29878 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 27723 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 34782 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Сумська область
Село
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 23492 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 40712 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 60802 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 93358 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 108279 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Норвегія планує зберегти поточний рівень допомоги Україні у 2026 році, виділивши 85 мільярдів крон (8,4 мільярда доларів). Це пов'язано з низькою ймовірністю швидкого миру та широкою підтримкою у парламенті.

Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році

Норвегія продовжить надавати Україні стабільну підтримку на рівні, близькому до поточного, у наступному році, заявила високопоставлена опозиційна політикиня, посилаючись на низьку ймовірність швидкого миру. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За проєктом бюджету, який обговорюють керівна Лейбористська партія та її ліві союзники, у 2026 році на допомогу Україні виділено 85 мільярдів крон (8,4 мільярда доларів). Допомога має широку підтримку у парламенті.

Ми повинні бути готові до того, що підтримка, яку зараз надає Норвегія, має бути довготривалою 

– сказала в інтерв’ю в п’ятницю Іне Еріксен Сорейде, голова парламентського Комітету з питань закордонних справ та оборони.
Фото: Bloomberg - Інне Еріксен Сорейде
Фото: Bloomberg - Інне Еріксен Сорейде

Сорейде, колишня міністр оборони та закордонних справ, додала: "Немає підстав вважати, що його можна буде скоротити". Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Норвегія входить до п’ятірки країн, які надають найбільші пожертви Україні у відсотку ВВП.

Норвегія не надасть гарантій на $160 млрд у схемі використання російських активів для України - міністр12.11.25, 15:59 • 14816 переглядiв

Допомога фінансується за програмою Нансена, розрахованої на 2023–2030 роки з видатками у 205 мільярдів крон. Вже виплачено значну частину, і за умови стабільних витрат у 2026 році, до 2027 року залишиться лише 10 мільярдів крон. При цьому політики виключають використання суверенного фонду країни для збільшення видатків на оборону або підтримку України.

Країни Північної Європи та Балтії профінансують пакет PURL для України на $500 млн13.11.25, 14:59 • 3084 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
благодійність
Bloomberg
Норвегія
Україна