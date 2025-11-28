Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році

Норвегія продовжить надавати Україні стабільну підтримку на рівні, близькому до поточного, у наступному році, заявила високопоставлена опозиційна політикиня, посилаючись на низьку ймовірність швидкого миру. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За проєктом бюджету, який обговорюють керівна Лейбористська партія та її ліві союзники, у 2026 році на допомогу Україні виділено 85 мільярдів крон (8,4 мільярда доларів). Допомога має широку підтримку у парламенті.

Ми повинні бути готові до того, що підтримка, яку зараз надає Норвегія, має бути довготривалою – сказала в інтерв’ю в п’ятницю Іне Еріксен Сорейде, голова парламентського Комітету з питань закордонних справ та оборони.

Фото: Bloomberg - Інне Еріксен Сорейде

Сорейде, колишня міністр оборони та закордонних справ, додала: "Немає підстав вважати, що його можна буде скоротити". Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Норвегія входить до п’ятірки країн, які надають найбільші пожертви Україні у відсотку ВВП.

Допомога фінансується за програмою Нансена, розрахованої на 2023–2030 роки з видатками у 205 мільярдів крон. Вже виплачено значну частину, і за умови стабільних витрат у 2026 році, до 2027 року залишиться лише 10 мільярдів крон. При цьому політики виключають використання суверенного фонду країни для збільшення видатків на оборону або підтримку України.

