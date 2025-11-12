Норвегія не надасть гарантій на $160 млрд у схемі використання російських активів для України - міністр
Київ • УНН
Норвегія розглядає можливість підтримки плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для України. Однак країна не використовуватиме свій суверенний фонд добробуту як єдину фінансову підтримку.
Норвегія може підтримати план Європейського Cоюзу щодо використання заморожених російських активів для України, але ця скандинавська країна не використовуватиме свій суверенний фонд добробуту як єдину фінансову підтримку цієї схеми, заявив у середу міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністри фінансів ЄС зустрінуться у четвер, щоб обговорити варіанти надання Україні 130-140 мільярдів євро (152-163 мільярди доларів) - або за рахунок позик, або, що ймовірніше, за рахунок заморожених російських активів, повідомив високопосадовець ЄС.
Проте Бельгія, де базується Euroclear, що зберігає більшу частину російських активів, виступила проти ідеї використання заморожених коштів, побоюючись, що країна, зрештою, може бути притягнута до відповідальності в суді.
Щоб вийти з глухого кута, деякі депутати парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд добробуту країни, найбільший у світі з активами понад 2 трильйони доларів, надав гарантію, що покриває потенційну юридичну відповідальність.
Столтенберг, колишній Генсек НАТО, заявив, що Норвегія, яка не входить до ЄС, уже вносить значні фінансові внески для України і потенційно може брати участь у планах ЄС, але не надаватиме гарантій самостійно.
"Були деякі ідеї про те, що Норвегія має гарантувати всю суму близько 1,6 трильйона норвезьких крон (159 мільярдів доларів), але це не варіант", - заявив Столтенберг в інтерв'ю громадському телеканалу NRK під час візиту до Брюсселя.
Доповнення
Інвестуючи десятиліттями отримані від нафти та газу доходи в іноземні акції, облігації та інші активи, Норвезький фонд добробуту еквівалентний чотирьом річним валовим внутрішнім продуктам Норвегії, що робить його помітним гравцем на світових фінансових ринках, зауважує видання.
У фонді діє правило, згідно з яким уряди повинні щороку витрачати лише його очікувану дохідність, скориговану інфляцією, що визначається як 3% від загальних активів.