19:55
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорить два варіанти фінансової підтримки для України на наступні роки - Reuters

Київ • УНН

 • 4532 перегляди

Європейський Союз обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України: запозичення або використання заморожених російських активів. Міністри фінансів ЄС зустрічаються у Брюсселі після обіцянки покрити потреби України у 2026-2027 роках.

ЄС обговорить два варіанти фінансової підтримки для України на наступні роки - Reuters

Європейський Союз у четвер обговорить два основні способи залучення фінансової підтримки для України: запозичення або ймовірніший варіант використання заморожених російських активів, з посиланням на високопоставленого представника ЄС повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністри фінансів ЄС зустрічаються у Брюсселі після того, як 23 жовтня лідери блоку пообіцяли покрити потреби України у 2026-2027 роках та звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати варіанти вирішення цього питання.

Чиновник ЄС, близький до переговорів, повідомив, що документ Єврокомісії з варіантами фінансування поки не готовий, але є лише два реалістичні способи надати Україні 130-140 мільярдів євро (152-163 мільярди доларів США), які, ймовірно, знадобляться.

Один із варіантів – використовувати заморожені російські активи, як пропонує Єврокомісія. Минулого місяця росія заявила, що будь-який такий крок буде незаконним і пригрозила "болючою відповіддю".

Інший варіант передбачає, що уряди ЄС займуть кошти на ринку, але це вимагатиме виплати відсотків.

Більшість російських активів, заморожених у Європі, перебуває на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear. Після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року майже всі цінні папери вже погашені і стали коштами.

Варіант, що включає заморожені активи, означатиме, що ЄС замінить російську готівку на рахунках Euroclear безкупонними облігаціями AAA, випущеними Європейською комісією.

Кошти потім надійдуть для України, яка погасить кредит тільки у разі отримання воєнних репарацій від росії, фактично перетворюючи кредит на грант і надаючи можливість російським репараціям відшкодувати збитки до закінчення війни. Цей варіант називається "репараційний кредит", оскільки він пов'язаний із виплатою росією репарацій.

У межах цієї домовленості єдиним фінансовим внеском з боку урядів Європейського Союзу буде надання гарантій щодо кредитів Єврокомісії, виданих Euroclear. Ризик запиту гарантій дуже малий, оскільки уряди ЄС самі вирішують, коли розморозити заморожені російські активи.

"На мою думку, лідери ЄС оберуть модель репараційного кредиту", - заявив високопосадовець ЄС.

Проте Бельгія, де базується Euroclear, вважає, що нестиме відповідальність у разі успіху російського позову проти компанії. Вона вимагає, щоб уряди ЄС зобов'язалися надати необхідні кошти для погашення заборгованості перед москвою протягом трьох днів, якщо суд будь-коли ухвалить рішення про необхідність повернення активів.

ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ08.11.25, 12:00 • 4856 переглядiв

Офіційні особи уряду ЄС заявляють, що хоча в цьому навряд чи виникне необхідність, мобілізація потенційно більше ніж 100 мільярдів євро за три дні стане для ЄС серйозною проблемою.

Бельгія також хоче, щоб Єврокомісія створила міцну правову базу для всієї операції, щоб мінімізувати ризик програшу в суді, та звернулася до інших країн ЄС, у яких заморожено російські активи, з проханням приєднатися до цієї схеми для розподілу відповідальності.

Наразі Єврокомісія веде переговори з Бельгією щодо задоволення її вимог з метою заручитися підтримкою лідерів ЄС щодо цього плану у грудні.

Іншим варіантом було б запозичення урядами ЄС коштів на ринку та передача цих коштів Україні.

Для них це набагато менш привабливий варіант, оскільки він призведе до збільшення рівня заборгованості багатьох країн, які й без того мають велику заборгованість, і спричинить виплату щорічних відсотків протягом усього терміну кредиту або Україною, яка насилу може собі це дозволити, або ЄС, пише видання.

Європа зіткнеться з мільярдними втратами без узгодження репараційного кредиту для України - FT07.11.25, 17:05 • 2792 перегляди

Юлія Шрамко

