ЕС обсудит два варианта финансовой поддержки для Украины на следующие годы - Reuters

Европейский Союз в четверг обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины: заимствования или более вероятный вариант использования замороженных российских активов, со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министры финансов ЕС встречаются в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока пообещали покрыть потребности Украины в 2026-2027 годах и обратились к Европейской комиссии с просьбой подготовить варианты решения этого вопроса.

Чиновник ЕС, близкий к переговорам, сообщил, что документ Еврокомиссии с вариантами финансирования пока не готов, но есть только два реалистичных способа предоставить Украине 130-140 миллиардов евро (152-163 миллиарда долларов США), которые, вероятно, понадобятся.

Один из вариантов – использовать замороженные российские активы, как предлагает Еврокомиссия. В прошлом месяце россия заявила, что любой такой шаг будет незаконным и пригрозила "болезненным ответом".

Другой вариант предполагает, что правительства ЕС займут средства на рынке, но это потребует выплаты процентов.

Большинство российских активов, замороженных в Европе, находится на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. После вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года почти все ценные бумаги уже погашены и стали средствами.

Вариант, включающий замороженные активы, будет означать, что ЕС заменит российские наличные на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Европейской комиссией.

Средства затем поступят для Украины, которая погасит кредит только в случае получения военных репараций от россии, фактически превращая кредит в грант и предоставляя возможность российским репарациям возместить ущерб до окончания войны. Этот вариант называется "репарационный кредит", поскольку он связан с выплатой россией репараций.

В рамках этой договоренности единственным финансовым вкладом со стороны правительств Европейского Союза будет предоставление гарантий по кредитам Еврокомиссии, выданным Euroclear. Риск запроса гарантий очень мал, поскольку правительства ЕС сами решают, когда разморозить замороженные российские активы.

"По моему мнению, лидеры ЕС выберут модель репарационного кредита", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Однако Бельгия, где базируется Euroclear, считает, что будет нести ответственность в случае успеха российского иска против компании. Она требует, чтобы правительства ЕС обязались предоставить необходимые средства для погашения задолженности перед москвой в течение трех дней, если суд когда-либо примет решение о необходимости возврата активов.

Официальные лица правительства ЕС заявляют, что хотя в этом вряд ли возникнет необходимость, мобилизация потенциально более чем 100 миллиардов евро за три дня станет для ЕС серьезной проблемой.

Бельгия также хочет, чтобы Еврокомиссия создала прочную правовую базу для всей операции, чтобы минимизировать риск проигрыша в суде, и обратилась к другим странам ЕС, у которых заморожены российские активы, с просьбой присоединиться к этой схеме для распределения ответственности.

Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с Бельгией по удовлетворению ее требований с целью заручиться поддержкой лидеров ЕС по этому плану в декабре.

Другим вариантом было бы заимствование правительствами ЕС средств на рынке и передача этих средств Украине.

Для них это гораздо менее привлекательный вариант, поскольку он приведет к увеличению уровня задолженности многих стран, которые и без того имеют большую задолженность, и повлечет за собой выплату ежегодных процентов в течение всего срока кредита либо Украиной, которая с трудом может себе это позволить, либо ЕС, пишет издание.

