ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

ukenru
08:59 • 5006 просмотра
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
08:00 • 15250 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 49395 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 65004 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 62873 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 53966 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25073 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 67741 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 39592 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 41167 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света8 ноября, 01:29 • 16035 просмотра
В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий8 ноября, 01:52 • 11752 просмотра
В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА8 ноября, 03:06 • 7720 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 17174 просмотра
россияне снова атаковали Укрзализныцю: в трех областях изменено расписание движения поездов05:32 • 11514 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
08:00 • 15255 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 65005 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 62875 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 53966 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 38406 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Блогеры
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Полтавская область
Днепр
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 24452 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 49396 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 30878 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 39411 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 51487 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Представители ЕС и правительства Бельгии не достигли соглашения по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Бельгия требует юридических гарантий и опасается судебных исков, тогда как ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро.

ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Представители ЕС и правительства Бельгии по итогам встречи в пятницу не смогли выйти из тупика по использованию замороженных российских активов для Украины, которые предлагается использовать для "репарационного кредита". Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Представители ЕС и бельгийского правительства не смогли выйти из тупика, связанного с предложением использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины в течение следующих двух лет

- говорится в публикации.

Детали

В пятницу состоялась техническая встреча между Еврокомиссией и кабинетами премьер-министра королевства Барта де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в бельгийском правительстве растет обеспокоенность отсутствием альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ05.11.25, 17:03 • 3631 просмотр

ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом репозитарии Euroclear.

Однако правительство Бельгии утверждает, что риски, связанные с беспрецедентной операцией, очень значительны, и требует юридических гарантий того, что оно не будет нести ответственности за непредвиденные последствия. Оно также опасается ответных мер со стороны россии.

Европа столкнется с миллиардными потерями без согласования репарационного кредита для Украины - FT07.11.25, 17:05 • 2184 просмотра

Бельгия считает, что она будет обременена дорогостоящими судебными процессами, если россия или ее партнеры предъявят иск за использование активов после окончания войны.

Еврокомиссия ищет способы сохранить стабильное финансирование Украины до 2026 года, поскольку расходы, связанные с войной, возросли из-за прекращения поддержки со стороны США после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В октябре лидеры ЕС договорились пересмотреть этот вопрос и принять окончательное решение в декабре после изучения альтернативных вариантов. Пока что пересмотр не убедил бельгийскую сторону, указывает издание.

"Мы ожидаем, что все возможные варианты будут детально проработаны и представлены на следующем заседании Евросовета. Все варианты должны быть на столе", - сообщил источник Euronews.

"Для Бельгии важно, чтобы были изучены все варианты. Каждый возможный подход должен быть изучен со всей тщательностью и прозрачностью, чтобы обеспечить наилучшее решение. Честно говоря, мы все еще ждем других вариантов, которые должна была представить Европейская комиссия, как было решено на заседании Евросовета в октябре", - сказал он Euronews.

На вопрос о том, не разочаровано ли правительство "явным отсутствием других вариантов", источник ответил: "Пока нет, но время идет, и мы остаемся конструктивными".

По его словам, ЕС необходимо "коллективно" принять наилучшее решение.

"Вы не сможете принять оптимальное решение, если у вас не будет всех вариантов с их положительными и отрицательными сторонами", - сказал источник.

Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами07.11.25, 15:44 • 2152 просмотра

Если план использования замороженных активов не сработает, некоторые варианты, которые официально обсуждались, включают совместные долговые обязательства, двусторонние ассигнования от стран-членов или краткосрочный бридж-кредит. Государства-члены признают, что ни один из этих вариантов не будет таким значительным и стабильным, как "репарационный кредит".

Один из европейских источников заявил, что все еще ожидает, что соглашение с бельгийцами будет достигнуто, но признал, что времени остается все меньше до того, как лидеры ЕС не соберутся в Брюсселе в декабре на последнюю встречу Евросовета этого года, пишет издание.

Дополнение

США полностью поддерживают использование ЕС замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с россией.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Украина