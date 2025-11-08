ЕС и Бельгия не достигли прорыва в переговорах по "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Представители ЕС и правительства Бельгии по итогам встречи в пятницу не смогли выйти из тупика по использованию замороженных российских активов для Украины, которые предлагается использовать для "репарационного кредита". Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Представители ЕС и бельгийского правительства не смогли выйти из тупика, связанного с предложением использовать замороженные российские активы для финансирования восстановления Украины в течение следующих двух лет - говорится в публикации.

Детали

В пятницу состоялась техническая встреча между Еврокомиссией и кабинетами премьер-министра королевства Барта де Вевера и министра иностранных дел Максима Прево.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в бельгийском правительстве растет обеспокоенность отсутствием альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом репозитарии Euroclear.

Однако правительство Бельгии утверждает, что риски, связанные с беспрецедентной операцией, очень значительны, и требует юридических гарантий того, что оно не будет нести ответственности за непредвиденные последствия. Оно также опасается ответных мер со стороны россии.

Бельгия считает, что она будет обременена дорогостоящими судебными процессами, если россия или ее партнеры предъявят иск за использование активов после окончания войны.

Еврокомиссия ищет способы сохранить стабильное финансирование Украины до 2026 года, поскольку расходы, связанные с войной, возросли из-за прекращения поддержки со стороны США после вступления в должность президента Дональда Трампа.

В октябре лидеры ЕС договорились пересмотреть этот вопрос и принять окончательное решение в декабре после изучения альтернативных вариантов. Пока что пересмотр не убедил бельгийскую сторону, указывает издание.

"Мы ожидаем, что все возможные варианты будут детально проработаны и представлены на следующем заседании Евросовета. Все варианты должны быть на столе", - сообщил источник Euronews.

"Для Бельгии важно, чтобы были изучены все варианты. Каждый возможный подход должен быть изучен со всей тщательностью и прозрачностью, чтобы обеспечить наилучшее решение. Честно говоря, мы все еще ждем других вариантов, которые должна была представить Европейская комиссия, как было решено на заседании Евросовета в октябре", - сказал он Euronews.

На вопрос о том, не разочаровано ли правительство "явным отсутствием других вариантов", источник ответил: "Пока нет, но время идет, и мы остаемся конструктивными".

По его словам, ЕС необходимо "коллективно" принять наилучшее решение.

"Вы не сможете принять оптимальное решение, если у вас не будет всех вариантов с их положительными и отрицательными сторонами", - сказал источник.

Если план использования замороженных активов не сработает, некоторые варианты, которые официально обсуждались, включают совместные долговые обязательства, двусторонние ассигнования от стран-членов или краткосрочный бридж-кредит. Государства-члены признают, что ни один из этих вариантов не будет таким значительным и стабильным, как "репарационный кредит".

Один из европейских источников заявил, что все еще ожидает, что соглашение с бельгийцами будет достигнуто, но признал, что времени остается все меньше до того, как лидеры ЕС не соберутся в Брюсселе в декабре на последнюю встречу Евросовета этого года, пишет издание.

Дополнение

США полностью поддерживают использование ЕС замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с россией.