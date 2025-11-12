$42.010.06
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 2228 просмотра

Норвегия рассматривает возможность поддержки плана ЕС по использованию замороженных российских активов для Украины. Однако страна не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве единственной финансовой поддержки.

Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но эта скандинавская страна не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве единственной финансовой поддержки этой схемы, заявил в среду министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Министры финансов ЕС встретятся в четверг, чтобы обсудить варианты предоставления Украине 130-140 миллиардов евро (152-163 миллиарда долларов) - либо за счет займов, либо, что более вероятно, за счет замороженных российских активов, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

ЕС обсудит два варианта финансовой поддержки для Украины на следующие годы - Reuters

Однако Бельгия, где базируется Euroclear, хранящий большую часть российских активов, выступила против идеи использования замороженных средств, опасаясь, что страна, в конечном итоге, может быть привлечена к ответственности в суде.

Чтобы выйти из тупика, некоторые депутаты парламента Норвегии предложили, чтобы суверенный фонд благосостояния страны, крупнейший в мире с активами более 2 триллионов долларов, предоставил гарантию, покрывающую потенциальную юридическую ответственность.

Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv

Столтенберг, бывший Генсек НАТО, заявил, что Норвегия, не входящая в ЕС, уже вносит значительные финансовые взносы для Украины и потенциально может участвовать в планах ЕС, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

"Были некоторые идеи о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму около 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", - заявил Столтенберг в интервью общественному телеканалу NRK во время визита в Брюссель.

Дополнение

Инвестируя десятилетиями полученные от нефти и газа доходы в иностранные акции, облигации и другие активы, Норвежский фонд благосостояния эквивалентен четырем годовым валовым внутренним продуктам Норвегии, что делает его заметным игроком на мировых финансовых рынках, отмечает издание.

В фонде действует правило, согласно которому правительства должны ежегодно тратить только его ожидаемую доходность, скорректированную инфляцией, что определяется как 3% от общих активов.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Euroclear
НАТО
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Норвегия
Йенс Столтенберг
Украина