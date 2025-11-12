Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр
Норвегия рассматривает возможность поддержки плана ЕС по использованию замороженных российских активов для Украины. Однако страна не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве единственной финансовой поддержки.
Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но эта скандинавская страна не будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в качестве единственной финансовой поддержки этой схемы, заявил в среду министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Министры финансов ЕС встретятся в четверг, чтобы обсудить варианты предоставления Украине 130-140 миллиардов евро (152-163 миллиарда долларов) - либо за счет займов, либо, что более вероятно, за счет замороженных российских активов, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
Однако Бельгия, где базируется Euroclear, хранящий большую часть российских активов, выступила против идеи использования замороженных средств, опасаясь, что страна, в конечном итоге, может быть привлечена к ответственности в суде.
Чтобы выйти из тупика, некоторые депутаты парламента Норвегии предложили, чтобы суверенный фонд благосостояния страны, крупнейший в мире с активами более 2 триллионов долларов, предоставил гарантию, покрывающую потенциальную юридическую ответственность.
Столтенберг, бывший Генсек НАТО, заявил, что Норвегия, не входящая в ЕС, уже вносит значительные финансовые взносы для Украины и потенциально может участвовать в планах ЕС, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.
"Были некоторые идеи о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму около 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", - заявил Столтенберг в интервью общественному телеканалу NRK во время визита в Брюссель.
Дополнение
Инвестируя десятилетиями полученные от нефти и газа доходы в иностранные акции, облигации и другие активы, Норвежский фонд благосостояния эквивалентен четырем годовым валовым внутренним продуктам Норвегии, что делает его заметным игроком на мировых финансовых рынках, отмечает издание.
В фонде действует правило, согласно которому правительства должны ежегодно тратить только его ожидаемую доходность, скорректированную инфляцией, что определяется как 3% от общих активов.