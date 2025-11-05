Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv

Нарастают призывы к Норвегии использовать свой суверенный фонд благосостояния объемом 1,8 трлн евро для содействия получению заблокированного кредита ЕС объемом 140 млрд евро для Украины после того, как датская газета оживила некогда нереальную идею на встрече лидеров ЕС в прошлом месяце, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Пять норвежских политических партий, включая три, поддерживающие следующее правительство премьер-министра от Лейбористской партии Йонаса Гара Стере, призвали Осло вмешаться, чтобы преодолеть опасения Бельгии относительно использования замороженных российских суверенных активов для финансирования «репарационного кредита» Украине в 140 млрд евро.

Лидеры ЕС обсуждали этот вопрос 23 октября на саммите в Брюсселе, но не пришли к согласию, поскольку Бельгия настаивает на том, что другие страны ЕС должны разделить юридические и финансовые риски, связанные с этим планом, прежде чем она согласится на его реализацию. Активы находятся в распоряжении Euroclear, клиринговой компании со штаб-квартирой в Брюсселе.

На прошлой неделе Стере распорядился провести «полное рассмотрение» возможного участия Норвегии.

Богатая нефтью Норвегия располагает крупнейшим в мире суверенным фондом благосостояния, объем которого составляет 1,8 триллиона евро, включая, по оценкам, 109 миллиардов евро, полученных от резкого роста цен на газ в 2022 и 2023 годах после вторжения России в Украину.

«Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллегами из ЕС», — заявила Euractiv госсекретарь Министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Эти комментарии появились на фоне того, что ЕС рассматривает российские замороженные активы, а не собственные бюджеты для удовлетворения финансовых потребностей Украины, которые, по оценкам Международного валютного фонда, составляют около 55 миллиардов евро на ближайшие два года.

Брюссель намерен представить варианты финансирования потребностей Украины, но «активизирует переговоры с единомышленниками и союзниками… на более позднем этапе», сообщил Euractiv представитель Еврокомиссии.

Однако инициатива по привлечению Норвегии зародилась не в Брюсселе или Осло, а в Копенгагене. Когда 23 октября лидеры ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения кредита, Politiken опубликовала интервью с двумя норвежскими экономистами, которые призвали свою страну использовать свое огромное богатство и кредитный рейтинг AAA для выхода из тупика.

«Это было бы замечательно», – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, когда через несколько часов в Брюсселе репортер Politiken спросил ее об этом, но добавила, что не слышала никаких указаний на то, что Осло рассматривает эту идею.

Тот же репортер позже спросил Президента Украины Владимира Зеленского, обсуждал ли он это предложение с норвежским лидером Стере во время их встречи ранее на той неделе.

«Я говорил с Йонасом в основном о газе», — сказал Зеленский. Оба разговора, как указано, были подхвачены Politico и норвежскими СМИ, что побудило небольшие норвежские партии ухватиться за эту второстепенную идею.

Пока нет никаких признаков того, что Норвегия возьмет на себя ведущую роль в заблокированном плане кредитования, хотя она может присоединиться как один из нескольких спонсоров. «Норвежские консерваторы настроены позитивно, но это должно происходить совместно со странами ЕС», — заявила бывший министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

