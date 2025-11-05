Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 13136 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15118 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17297 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23440 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 21188 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20603 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17964 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35382 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32615 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54253 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 22757 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo09:17 • 5298 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 10040 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23190 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 18846 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций15:03 • 936 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 13137 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 19238 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23604 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 23441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 2318 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 23076 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 33665 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 47125 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 49580 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Хранитель

Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Пять норвежских политических партий призвали Осло вмешаться, чтобы преодолеть опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов для финансирования «репарационного кредита» Украине в 140 млрд евро. Премьер-министр Норвегии распорядился провести полное рассмотрение возможного участия страны.

Норвегию призывают использовать фонд в 1,8 трлн евро для помощи ЕС разблокировать кредит Украине - Euractiv

Нарастают призывы к Норвегии использовать свой суверенный фонд благосостояния объемом 1,8 трлн евро для содействия получению заблокированного кредита ЕС объемом 140 млрд евро для Украины после того, как датская газета оживила некогда нереальную идею на встрече лидеров ЕС в прошлом месяце, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Пять норвежских политических партий, включая три, поддерживающие следующее правительство премьер-министра от Лейбористской партии Йонаса Гара Стере, призвали Осло вмешаться, чтобы преодолеть опасения Бельгии относительно использования замороженных российских суверенных активов для финансирования «репарационного кредита» Украине в 140 млрд евро.

Лидеры ЕС обсуждали этот вопрос 23 октября на саммите в Брюсселе, но не пришли к согласию, поскольку Бельгия настаивает на том, что другие страны ЕС должны разделить юридические и финансовые риски, связанные с этим планом, прежде чем она согласится на его реализацию. Активы находятся в распоряжении Euroclear, клиринговой компании со штаб-квартирой в Брюсселе.

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico05.11.25, 09:17 • 17964 просмотра

На прошлой неделе Стере распорядился провести «полное рассмотрение» возможного участия Норвегии.

Богатая нефтью Норвегия располагает крупнейшим в мире суверенным фондом благосостояния, объем которого составляет 1,8 триллиона евро, включая, по оценкам, 109 миллиардов евро, полученных от резкого роста цен на газ в 2022 и 2023 годах после вторжения России в Украину.

«Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллегами из ЕС», — заявила Euractiv госсекретарь Министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Эти комментарии появились на фоне того, что ЕС рассматривает российские замороженные активы, а не собственные бюджеты для удовлетворения финансовых потребностей Украины, которые, по оценкам Международного валютного фонда, составляют около 55 миллиардов евро на ближайшие два года.

Брюссель намерен представить варианты финансирования потребностей Украины, но «активизирует переговоры с единомышленниками и союзниками… на более позднем этапе», сообщил Euractiv представитель Еврокомиссии.

Однако инициатива по привлечению Норвегии зародилась не в Брюсселе или Осло, а в Копенгагене. Когда 23 октября лидеры ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения кредита, Politiken опубликовала интервью с двумя норвежскими экономистами, которые призвали свою страну использовать свое огромное богатство и кредитный рейтинг AAA для выхода из тупика.

«Это было бы замечательно», – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, когда через несколько часов в Брюсселе репортер Politiken спросил ее об этом, но добавила, что не слышала никаких указаний на то, что Осло рассматривает эту идею.

Тот же репортер позже спросил Президента Украины Владимира Зеленского, обсуждал ли он это предложение с норвежским лидером Стере во время их встречи ранее на той неделе.

«Я говорил с Йонасом в основном о газе», — сказал Зеленский. Оба разговора, как указано, были подхвачены Politico и норвежскими СМИ, что побудило небольшие норвежские партии ухватиться за эту второстепенную идею.

Пока нет никаких признаков того, что Норвегия возьмет на себя ведущую роль в заблокированном плане кредитования, хотя она может присоединиться как один из нескольких спонсоров. «Норвежские консерваторы настроены позитивно, но это должно происходить совместно со странами ЕС», — заявила бывший министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6611 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Международный валютный фонд
Йонас Гар Стере
Euroclear
Метте Фредериксен
Копенгаген
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина