Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году

Норвегия продолжит оказывать Украине стабильную поддержку на уровне, близком к текущему, в следующем году, заявила высокопоставленный оппозиционный политик, ссылаясь на низкую вероятность скорого мира. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По проекту бюджета, который обсуждают правящая Лейбористская партия и ее левые союзники, в 2026 году на помощь Украине выделено 85 миллиардов крон (8,4 миллиарда долларов). Помощь имеет широкую поддержку в парламенте.

Мы должны быть готовы к тому, что поддержка, которую сейчас оказывает Норвегия, должна быть долговременной – сказала в интервью в пятницу Ине Эриксен Сорейде, председатель парламентского Комитета по вопросам иностранных дел и обороны.

Фото: Bloomberg - Инне Эриксен Сорейде

Сорейде, бывший министр обороны и иностранных дел, добавила: "Нет оснований полагать, что его можно будет сократить". Согласно данным Кильского института мировой экономики, Норвегия входит в пятерку стран, которые предоставляют наибольшие пожертвования Украине в проценте ВВП.

Помощь финансируется по программе Нансена, рассчитанной на 2023–2030 годы с расходами в 205 миллиардов крон. Уже выплачена значительная часть, и при условии стабильных расходов в 2026 году, к 2027 году останется лишь 10 миллиардов крон. При этом политики исключают использование суверенного фонда страны для увеличения расходов на оборону или поддержку Украины.

