Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Норвегия планирует сохранить текущий уровень помощи Украине в 2026 году, выделив 85 миллиардов крон (8,4 миллиарда долларов). Это связано с низкой вероятностью быстрого мира и широкой поддержкой в парламенте.

Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году

Норвегия продолжит оказывать Украине стабильную поддержку на уровне, близком к текущему, в следующем году, заявила высокопоставленный оппозиционный политик, ссылаясь на низкую вероятность скорого мира. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По проекту бюджета, который обсуждают правящая Лейбористская партия и ее левые союзники, в 2026 году на помощь Украине выделено 85 миллиардов крон (8,4 миллиарда долларов). Помощь имеет широкую поддержку в парламенте.

Мы должны быть готовы к тому, что поддержка, которую сейчас оказывает Норвегия, должна быть долговременной 

– сказала в интервью в пятницу Ине Эриксен Сорейде, председатель парламентского Комитета по вопросам иностранных дел и обороны.
Фото: Bloomberg - Инне Эриксен Сорейде
Фото: Bloomberg - Инне Эриксен Сорейде

Сорейде, бывший министр обороны и иностранных дел, добавила: "Нет оснований полагать, что его можно будет сократить". Согласно данным Кильского института мировой экономики, Норвегия входит в пятерку стран, которые предоставляют наибольшие пожертвования Украине в проценте ВВП.

Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр12.11.25, 15:59 • 14816 просмотров

Помощь финансируется по программе Нансена, рассчитанной на 2023–2030 годы с расходами в 205 миллиардов крон. Уже выплачена значительная часть, и при условии стабильных расходов в 2026 году, к 2027 году останется лишь 10 миллиардов крон. При этом политики исключают использование суверенного фонда страны для увеличения расходов на оборону или поддержку Украины.

Страны Северной Европы и Балтии профинансируют пакет PURL для Украины на $500 млн13.11.25, 14:59 • 3084 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
благотворительность
Bloomberg L.P.
Норвегия
Украина