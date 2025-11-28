У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть

$42.190.11
11:00 • 2062 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 4814 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 8184 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 16498 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15704 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15517 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 13997 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11656 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29524 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27283 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ06:12
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися07:24
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06
Ексклюзив
08:06 • 16498 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 07:39
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах07:16
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Вашингтон
Австрія
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дія (сервіс)

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Німецькі законодавці готуються схвалити витрати на 2,9 мільярда євро за 11 контрактами на військові закупівлі, включаючи безпілотники, гвинтівки та ракети. Угоди переважно укладуть з вітчизняними виробниками, такими як Heckler & Koch та Rheinmetall AG.

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть

Німецькі законодавці мають намір схвалити витрати на 2,9 мільярда євро (3,4 мільярда доларів) за 11 контрактами на військові закупівлі, зокрема на безпілотники, гвинтівки та ракети, в угодах, які переважно будуть укладені з вітчизняними виробниками, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство оборони Німеччини попросило парламент дати зелене світло на замовлення, включаючи закупівлю до 250 000 штурмових гвинтівок G95 від Heckler & Koch за 765 мільйонів євро, згідно з документами про закупівлі, з якими ознайомилося Bloomberg News. Очікується, що законодавці схвалять закупівлі на закритому засіданні наступного тижня.

Видання зауважує, що Німеччина розпочала масштабну модернізацію своїх збройних сил після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, відклавши фінансову дисципліну для спрямування сотень мільярдів євро на підвищення обороноздатності.

Канцлер Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяли перетворити Бундесвер на найбільшу звичайну армію Європи. Вони використовують боргові ринки для інвестування в нові безпілотники, супутники та оборонні можливості на базі штучного інтелекту.

Згідно з документами, серед компаній, які мають намір виграти замовлення, є німецькі оборонні гіганти Rheinmetall AG та Heckler & Koch, виробник автомобілів Daimler Benz AG, а також вітчизняні стартапи безпілотників Quantum Systems та Helsing.

Гелікоптери і ракети: Німеччина витратить понад 3 мільярди євро на зброю08.11.25, 23:50 • 9000 переглядiв

Згідно з документами, міністерство робить запит до Rheinmetall Soldier Electronics на 250 000 лазерних модулів прицілювання для гвинтівок за 490 мільйонів євро. Mercedes Benz має намір виграти замовлення вартістю 379 мільйонів євро на 1744 військові позашляховики, тоді як консорціум Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland та CeoTronics AG надасть 191 000 військових гарнітур за 346 мільйонів євро, йдеться в документах.

Згідно з документами, міністерство також робить запит на придбання до 750 тактичних розвідувальних безпілотників у мюнхенського стартапу Quantum Systems за 85 мільйонів євро.

Порушуючи німецьку традицію військових закупівель, міністерство планує укласти угоду з двома конкуруючими консорціумами на суму 68 мільйонів євро на розробку платформи штучного інтелекту для моніторингу східного флангу НАТО, зокрема в Литві, де Німеччина нарощує постійну бригаду бойових танків для стримування росії.

Перша група — це Airbus Defence & Space та Quantum Systems, а друга — німецькі оборонні стартапи Helsing та Arx Robotics, згідно з документами, в яких йдеться про планування більшого контракту пізніше.

Норвезький виробник оборонної продукції Kongsberg Defence & Aerospace AS є однією з небагатьох іноземних компаній, які готові позмагатись за угоду. Згідно з документами, військові прагнуть закупити ракети для німецького парку винищувачів F-35 на суму 445 мільйонів євро. Цей дозвіл надійшов після підписання контракту на ракети в червні.

Німеччина відновить експорт зброї до Ізраїлю після припинення вогню у секторі Газа17.11.25, 21:54 • 8251 перегляд

Антоніна Туманова

Техніка
Війна в Україні
Mercedes-Benz Group
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Рейнметалл
НАТО
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Литва
Німеччина
Україна