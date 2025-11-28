У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть

Німецькі законодавці мають намір схвалити витрати на 2,9 мільярда євро (3,4 мільярда доларів) за 11 контрактами на військові закупівлі, зокрема на безпілотники, гвинтівки та ракети, в угодах, які переважно будуть укладені з вітчизняними виробниками, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство оборони Німеччини попросило парламент дати зелене світло на замовлення, включаючи закупівлю до 250 000 штурмових гвинтівок G95 від Heckler & Koch за 765 мільйонів євро, згідно з документами про закупівлі, з якими ознайомилося Bloomberg News. Очікується, що законодавці схвалять закупівлі на закритому засіданні наступного тижня.

Видання зауважує, що Німеччина розпочала масштабну модернізацію своїх збройних сил після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, відклавши фінансову дисципліну для спрямування сотень мільярдів євро на підвищення обороноздатності.

Канцлер Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус пообіцяли перетворити Бундесвер на найбільшу звичайну армію Європи. Вони використовують боргові ринки для інвестування в нові безпілотники, супутники та оборонні можливості на базі штучного інтелекту.

Згідно з документами, серед компаній, які мають намір виграти замовлення, є німецькі оборонні гіганти Rheinmetall AG та Heckler & Koch, виробник автомобілів Daimler Benz AG, а також вітчизняні стартапи безпілотників Quantum Systems та Helsing.

Гелікоптери і ракети: Німеччина витратить понад 3 мільярди євро на зброю

Згідно з документами, міністерство робить запит до Rheinmetall Soldier Electronics на 250 000 лазерних модулів прицілювання для гвинтівок за 490 мільйонів євро. Mercedes Benz має намір виграти замовлення вартістю 379 мільйонів євро на 1744 військові позашляховики, тоді як консорціум Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland та CeoTronics AG надасть 191 000 військових гарнітур за 346 мільйонів євро, йдеться в документах.

Згідно з документами, міністерство також робить запит на придбання до 750 тактичних розвідувальних безпілотників у мюнхенського стартапу Quantum Systems за 85 мільйонів євро.

Порушуючи німецьку традицію військових закупівель, міністерство планує укласти угоду з двома конкуруючими консорціумами на суму 68 мільйонів євро на розробку платформи штучного інтелекту для моніторингу східного флангу НАТО, зокрема в Литві, де Німеччина нарощує постійну бригаду бойових танків для стримування росії.

Перша група — це Airbus Defence & Space та Quantum Systems, а друга — німецькі оборонні стартапи Helsing та Arx Robotics, згідно з документами, в яких йдеться про планування більшого контракту пізніше.

Норвезький виробник оборонної продукції Kongsberg Defence & Aerospace AS є однією з небагатьох іноземних компаній, які готові позмагатись за угоду. Згідно з документами, військові прагнуть закупити ракети для німецького парку винищувачів F-35 на суму 445 мільйонів євро. Цей дозвіл надійшов після підписання контракту на ракети в червні.

Німеччина відновить експорт зброї до Ізраїлю після припинення вогню у секторі Газа