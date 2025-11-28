$42.190.11
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штаб
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Германии планируют одобрить увеличение расходов на вооружение на сумму 2,9 млрд евро: что будут покупать

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Немецкие законодатели готовятся одобрить расходы в размере 2,9 миллиарда евро по 11 контрактам на военные закупки, включая беспилотники, винтовки и ракеты. Сделки преимущественно заключат с отечественными производителями, такими как Heckler & Koch и Rheinmetall AG.

В Германии планируют одобрить увеличение расходов на вооружение на сумму 2,9 млрд евро: что будут покупать

Немецкие законодатели намерены одобрить расходы в размере 2,9 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) по 11 контрактам на военные закупки, включая беспилотники, винтовки и ракеты, в сделках, которые преимущественно будут заключены с отечественными производителями, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министерство обороны Германии попросило парламент дать зеленый свет на заказы, включая закупку до 250 000 штурмовых винтовок G95 от Heckler & Koch за 765 миллионов евро, согласно документам о закупках, с которыми ознакомилось Bloomberg News. Ожидается, что законодатели одобрят закупки на закрытом заседании на следующей неделе.

Издание отмечает, что Германия начала масштабную модернизацию своих вооруженных сил после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, отложив финансовую дисциплину для направления сотен миллиардов евро на повышение обороноспособности.

Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус пообещали превратить Бундесвер в крупнейшую обычную армию Европы. Они используют долговые рынки для инвестирования в новые беспилотники, спутники и оборонные возможности на базе искусственного интеллекта.

Согласно документам, среди компаний, которые намерены выиграть заказы, есть немецкие оборонные гиганты Rheinmetall AG и Heckler & Koch, производитель автомобилей Daimler Benz AG, а также отечественные стартапы беспилотников Quantum Systems и Helsing.

Вертолеты и ракеты: Германия потратит более 3 миллиардов евро на оружие08.11.25, 23:50 • 9000 просмотров

Согласно документам, министерство запрашивает у Rheinmetall Soldier Electronics 250 000 лазерных модулей прицеливания для винтовок за 490 миллионов евро. Mercedes Benz намерен выиграть заказ стоимостью 379 миллионов евро на 1744 военных внедорожника, тогда как консорциум Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland и CeoTronics AG предоставит 191 000 военных гарнитур за 346 миллионов евро, говорится в документах.

Согласно документам, министерство также запрашивает приобретение до 750 тактических разведывательных беспилотников у мюнхенского стартапа Quantum Systems за 85 миллионов евро.

Нарушая немецкую традицию военных закупок, министерство планирует заключить соглашение с двумя конкурирующими консорциумами на сумму 68 миллионов евро на разработку платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО, в частности в Литве, где Германия наращивает постоянную бригаду боевых танков для сдерживания России.

Первая группа — это Airbus Defence & Space и Quantum Systems, а вторая — немецкие оборонные стартапы Helsing и Arx Robotics, согласно документам, в которых говорится о планировании более крупного контракта позже.

Норвежский производитель оборонной продукции Kongsberg Defence & Aerospace AS является одной из немногих иностранных компаний, которые готовы побороться за сделку. Согласно документам, военные стремятся закупить ракеты для немецкого парка истребителей F-35 на сумму 445 миллионов евро. Это разрешение поступило после подписания контракта на ракеты в июне.

Германия возобновит экспорт оружия в Израиль после прекращения огня в секторе Газа17.11.25, 21:54 • 8251 просмотр

