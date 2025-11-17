Германия возобновит экспорт оружия в Израиль после прекращения огня в секторе Газа

Правительство Германии снимет запрет на продажу части вооружений Израилю с 24 ноября, после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"Правительство Германии заявило, что экспорт возобновится с 24 ноября после того, как в августе оно приостановило продажу военной техники, которая могла быть использована в секторе Газа.

Германия - второй по величине поставщик оружия в Израиль после США - прекратила поставки после того, как Израиль одобрил наземное наступление для захвата города Газа" - пишет издание.

Отмечается, что с тех пор Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного соглашения, которая вступила в силу 10 октября. Германия заявила, что прекращение огня теперь "стабилизировалось", и это стало основанием для отмены приостановки.

Представитель немецкого правительства заявил в понедельник: "Мы ожидаем, что все будут придерживаться заключенных соглашений".

Напомним

Германия приостановила экспорт военных вооружений в Израиль из-за судебных исков о нарушении гуманитарного права. В 2024 году экспорт оружия в Израиль значительно сократился по сравнению с предыдущим годом.