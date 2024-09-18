Reuters: Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю
Київ • УНН
Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права. У 2024 році експорт зброї до Ізраїлю значно скоротився порівняно з попереднім роком.
Берлін призупинив експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови на тлі ситуації в Газі. Про це з власних джерело стало відомо Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.
Але до кінця серпня 2024-го було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.
Співрозмовник Reuters наближений до німецького Мінекономіки, пояснив, що скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.
Канада припинить експорт зброї до Ізраїлю 20.03.24, 01:22 • 32851 перегляд
Нагадаємо
У вересні про обмеження продажу зброї Ізраїлю заявили й в Британії. Там це пояснили ризиком можливості її використання із порушенням норм міжнародного права.