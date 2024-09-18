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Reuters: Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю

Reuters: Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 21851 перегляди

Німеччина призупинила експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови щодо порушення гуманітарного права. У 2024 році експорт зброї до Ізраїлю значно скоротився порівняно з попереднім роком.

Берлін призупинив експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови на тлі ситуації в Газі. Про це з власних джерело стало відомо Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.

Але до кінця серпня 2024-го було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.

Співрозмовник Reuters наближений до німецького Мінекономіки, пояснив, що  скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.

Канада припинить експорт зброї до Ізраїлю 20.03.24, 01:22 • 32851 перегляд

Нагадаємо

У вересні про обмеження продажу зброї Ізраїлю заявили й в Британії. Там це пояснили ризиком можливості її використання із порушенням норм міжнародного права.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
izrailІзраїль
reutersReuters
kanadaКанада
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
sektor-hazaСектор Газа
berlinБерлін

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