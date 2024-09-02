Британія частково призупиняє продаж зброї Ізраїлю
Київ • УНН
Велика Британія призупиняє дію близько 30 з 350 ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через ризик порушення міжнародного права. Це не повна заборона, а перегляд експортних ліцензій, заявив глава МЗС Девід Леммі.
Велика Британія призупиняє дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через ризик можливості її використання із порушенням норм міжнародного права. Про це заявив очільник британського МЗС Девід Леммі, пише Sky News, передає УНН.
Деталі
За словами Леммі, це рішення було ухвалене після перегляду ліцензій на експорт британської зброї, під час якого було виявлено "очевидний ризик" того, що озброєння може бути використане із "серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права".
Глава зовнішньополітичного відомства уточнив, що дію приблизно 30 із 350 ліцензій буде призупинено, зауваживши, що "це не ембарго на постачання зброї".
Поставши перед таким конфліктом, як цей (війна в секторі Гази. – Ред.), уряд зобов'язаний переглянути британські експортні ліцензії. Це не повна заборона, це не ембарго на постачання зброї
Доповнення
Зазначається, що Британія безпосередньо не постачає зброю Ізраїлю, але надає британським компаніям експортні ліцензії на її продаж.
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