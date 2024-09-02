Британия частично приостанавливает продажу оружия Израилю

Великобритания приостанавливает действие некоторых лицензий на продажу оружия Израилю из-за риска возможности его использования с нарушением норм международного права. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Лемми, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

По словам Лемми, это решение было принято после пересмотра лицензий на экспорт британского оружия, в ходе которого был выявлен «очевидный риск» того, что вооружение может быть использовано с «серьезным нарушением международного гуманитарного права».

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что действие примерно 30 из 350 лицензий будет приостановлено, отметив, что «это не эмбарго на поставки оружия».

Оказавшись перед таким конфликтом, как этот (война в секторе Газа. - Ред.), правительство обязано пересмотреть британские экспортные лицензии. Это не полный запрет, это не эмбарго на поставки оружия - подчеркнул британский чиновник.

Дополнение

Отмечается, что Британия напрямую не поставляет оружие Израилю, но предоставляет британским компаниям экспортные лицензии на его продажу.

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