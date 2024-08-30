Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Между Израилем и ХАМАСом будет объявлено трехдневное перемирие, которое позволит провести кампанию прививок против полиомиелита на территории Газы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Рика Пеперкорна, высшего представителя Всемирной организации здравоохранения на Палестинских территориях, передает УНН.

Детали

Израильские военные и представители ХАМАС согласились на три отдельные зонированные трехдневные паузы в боевых действиях, чтобы начать вакцинацию детей. Кампания стартует в воскресенье в центральной части Газы, где бои должны прекратиться с шести часов утра до трех часов дня. После этого прививки будут проводиться на юге, а затем - на севере Газы. При необходимости, перемирие может быть продлено еще на один день.

Всемирная организация здравоохранения имеет целью охватить прививками 90% детей в каждом регионе, чтобы остановить распространение вируса полиомиелита. Представитель ХАМАСа Басем Наим отметил, что они готовы сотрудничать с международными организациями для защиты более 650 тысяч палестинских детей в секторе Газа.

Ізраїль підтримав угоду про звільнення заручників, запропоновану США