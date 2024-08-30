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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

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30 августа 2024, 03:51  •  13457 просмотра

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Трехдневное перемирие позволит провести кампанию прививок против полиомиелита в Газе. ВОЗ планирует охватить 90% детей в каждом регионе для остановки распространения вируса.

Между Израилем и ХАМАСом будет объявлено трехдневное перемирие, которое позволит провести кампанию прививок против полиомиелита на территории Газы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Рика Пеперкорна, высшего представителя Всемирной организации здравоохранения на Палестинских территориях, передает УНН

Детали

Израильские военные и представители ХАМАС согласились на три отдельные зонированные трехдневные паузы в боевых действиях, чтобы начать вакцинацию детей. Кампания стартует в воскресенье в центральной части Газы, где бои должны прекратиться с шести часов утра до трех часов дня. После этого прививки будут проводиться на юге, а затем - на севере Газы. При необходимости, перемирие может быть продлено еще на один день.

Всемирная организация здравоохранения имеет целью охватить прививками 90% детей в каждом регионе, чтобы остановить распространение вируса полиомиелита. Представитель ХАМАСа Басем Наим отметил, что они готовы сотрудничать с международными организациями для защиты более 650 тысяч палестинских детей в секторе Газа.

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