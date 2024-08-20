Израиль поддержал соглашение об освобождении заложников, предложенное США

Власти Израиля поддержали соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении заложников, которое предложили Соединенные Штаты Америки. В то же время лидеры боевиков должны сделать такой же шаг. Об этом журналистам в Тель-Авиве сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего трехдневного визита в Израиль, передает The Jerusalem Post, пишет УНН.

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Отмечается, что сегодня, 19 августа, Блинкен провел встречу с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

«Он (Нетаньяху - ред.) подтвердил мне, что Израиль принимает предложение (по заложникам - ред.) и что он поддерживает его», - сказал американский госсекретарь.

По словам Блинкена, теперь окончательное решение должен принять ХАМАС. Если это произойдет, то стороны конфликта с участием посредников - США, Египта и Катара, должны достичь договоренностей, как они будут выполнять свои обязанности в рамках соглашения.

Напомним,

15 августа, в столице Катара Дохе начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Секторе Газа. Представители ХАМАСа не присоединились к переговорам.

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