Может быть последним шансом: Блинкен о переговорах по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что текущее соглашение о прекращении огня в Газе может стать последним шансом обеспечить возвращение заложников и прекратить боевые действия между ХАМАСом, признанным в США террористической организацией, и Израилем, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Это решающий момент — вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и направить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности", - сказал Блинкен в понедельник.

В понедельник Бленкен встретился с президентом Израиля Исааком Херцогом и должен был встретиться с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и министром обороны Иоавом Галлантом позже в тот же день.

Это его девятая поездка в регион с начала военных действий 7 октября. Переговорщики из Соединенных Штатов, Египта и Катара встретились в Дохе, Катар, на прошлой неделе, чтобы разработать последнюю версию сделки, и ожидается, что обсуждения возобновятся в Каир позже на этой неделе.

Вскоре после того, как Бленкен прибыл в Израиль в воскресенье, возле синагоги в Тель-Авиве взорвалась бомба, убив человека, который ее нес, и ранил прохожего, сообщила израильская полиция. В понедельник полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Также в понедельник Израиль продолжил продвижение к северу от Хан-Юнис и ночью усилил бомбардировки пригородов города Газа, сообщила агентство Reuters.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского удара на юге Ливана погибли два человека, а официальное национальное информационное агентство Ливана сообщило об обстрелах и рейдах Израиля в нескольких районах.

Хезболла, признанная в США террористической организацией, объявила, что осуществила "одновременную воздушную атаку" с помощью "наряженных взрывчаткой дронов" на две израильские военные позиции — казармы у границы и базу вблизи прибрежного города Акко.

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В прошлом месяце во время израильского удара около Бейрута был убит Фуад Шукра, один из главных командиров Хезболлы, незадолго до теракта в Тегеране, в результате которого погиб политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Хотя Израиль не взял на себя ответственность за смерть Хании, ему было предъявлено обвинение в нападении.

И Иран, и Хезболла, которую поддерживает Иран, пообещали отомстить за убийства. Соглашение о прекращении огня рассматривается как способ предотвратить более крупную войну в регионе.

В своем заявлении в понедельник Блинкен подчеркнул, что он находится в Израиле в рамках "интенсивных дипломатических усилий по указанию президента Байдена, чтобы попытаться довести это соглашение" до подписания.

Он сказал, что настало время для Израиля и ХАМАС согласиться на перемирие.

"Также пришло время убедиться, что никто не предпринял никаких шагов, которые могли бы сорвать этот процесс", - сказал он. - Поэтому мы стараемся убедиться, что не будет эскалации, не будет провокаций, не будет никаких действий, которые каким-либо образом могли бы увести нас от заключения этого соглашения или, если на то пошло, эскалации конфликта в другие места и с большей интенсивностью".

Переговорщики месяцами пытались прийти к соглашению.

Основная схема соглашения о прекращении огня остается неизменной. Это трехфазный процесс, в котором боевые действия будут прекращены на шесть недель, в то время как ХАМАС начнет освобождать примерно 110 заложников, которых он все еще удерживает, среди которых около 70 живы, а Израиль освободит сотни палестинцев, которых он заключил в тюрьму.

Посредники надеются положить конец войне, которая началась 7 октября с нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибло около 1200 человек и было захвачено около 250 заложников. По данным органов здравоохранения, контролируемых ХАМАСом, в результате контрнаступления Израиля погибло более 40 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Израильские военные утверждают, что число погибших включает тысячи убитых боевиков ХАМАС.