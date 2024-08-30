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Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я для вакцинації в Газі

Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я для вакцинації в Газі

Київ • УНН

 • 88679 перегляди

Триденне перемир'я дозволить провести кампанію щеплень проти поліомієліту в Газі. ВООЗ планує охопити 90% дітей у кожному регіоні для зупинення поширення вірусу.

Між Ізраїлем та ХАМАСом буде оголошено триденне перемир'я, яке дозволить провести кампанію щеплень проти поліомієліту на території Гази. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Ріка Пеперкорна, найвищого представника Світової організації охорони здоров'я на Палестинських територіях, передає УНН

Деталі

Ізраїльські військові та представники ХАМАС погодилися на три окремі зоновані триденні паузи в бойових діях, щоб розпочати вакцинацію дітей. Кампанія стартує у неділю в центральній частині Гази, де бої мають припинитися з шостої години ранку до третьої години дня. Після цього щеплення будуть проводитися на півдні, а потім — на півночі Гази. За необхідності, перемир'я може бути продовжене ще на один день.

Світова організація охорони здоров'я має на меті охопити щепленнями 90% дітей у кожному регіоні, щоб зупинити поширення вірусу поліомієліту. Представник ХАМАСу Басем Наім зазначив, що вони готові співпрацювати з міжнародними організаціями для захисту понад 650 тисяч палестинських дітей у секторі Гази.

Ізраїль підтримав угоду про звільнення заручників, запропоновану США20.08.24, 00:10 • 69447 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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